El Real Betis se encuentra ya en los cuartos de final de la Copa del Rey tras remontar el tanto inicial del Elche CF (2-1) en un partido en el que los de Manuel Pellegrini no se encontraron cómodos hasta la salida, ya en la segunda mitad, al terreno de juego de Pablo Fornals y del Chimy Ávila, grandes artífices de una remontada que fraguó la persistencia de Aitor Ruibal. El equipo verdiblanco supo darle la vuelta a un marcador adverso tras un error a balón parado para acabar siendo muy superior a un cuadro visitante que mostró una gran imagen en el encuentro de los octavos de final del torneo del K.O.

Este viernes estará en el sorteo de los cuartos de final en una Copa del Rey que se ha puesto muy apetitosa para el conjunto verdiblanco.