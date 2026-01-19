Amrabat, tras la Copa de África con Marruecos operación con el Betis

La lesión que Amrabat se produjo -y produjo a Isco- en el partido ante el Utrecht a finales de noviembre sigue coleando. El futbolista no volvió a jugar con el Betis y se marchó con su selección a seguir su proceso de recuperación. Jugó varios encuentros con Marruecos, no los últimos del torneo, y ahora tendrá que ser intevenido para que pueda recuperarse totalmente tras resentirse en este periodo con su selección.

Los servicios médicos del club y la dirección deportiva han mantyenido en este tiempo un "permanente contacto con los servicios médicos de la Federación marroquí y con el propio jugador", según se indica desde la propia entidad heliopolitana, que destaca que el futbolista "no ha superado las molestias que sufre en la zona articular del tobillo derecho desde el desafortunado golpe que tuvo con Isco frente al Utrecht".

"Amrabat demostró su indudable compromiso con el club tras el percance sufrido. A pesar de su lesión forzó para intentar jugar tanto el derbi como el partido frente al Barcelona debido a la trascendencia de ambos partidos, pero el dolor se lo impidió", se apunta desde el club, aunque una semana después de ese duelo con el cuadro azulgrana debutaba con Marruecos ante Comores. En su selección, el jugador ha seguido también un tratamiento conservador, pero no ha logrado superar esas molestias que, en su caso, no le han impedido jugar, pero sí le limitan hasta el punto de no poder competir de manera continuada.

Dada la importancia de la Copa África tanto para Marruecos como para el propio jugador, "todas las partes afectadas decidieron esperar a su finalización para anunciar la decisión adoptada hace ya algunos días" de manera consensuada por el futbolista con los servicios médicos del Betis, la Federación marroquí y el Fenerbahçe.

Con el fin de poner remedio de forma definitiva a los problemas que viene arrastrando el centrocampista. Amrabat se someterá a una artroscopia en Países Bajos a finales de sesta semana y regresará a Sevilla en el momento en que pueda iniciar el trabajo de recuperación.