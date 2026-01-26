Desde Vitoria deslizan que el Betis frena, de momento, la salida de Bakambu

La situación del mercado del Real Betis Balompié es algo compleja a día de hoy, como lleva siéndolo todo el mes de enero. Uno de los principales nombres señalados ha sido el de Cédric Bakambu. Con la información que dispone Diario de Sevilla, esta es la situación que queda a esta hora del lunes 26 de enero (ya que de aquí al cierre del mercado, las informaciones pueden avanzar o cambiar en cuestión de minutos).

Uno de los equipos interesados en el delantero era el Deportivo Alavés. En Mendizorroza no podían acometer operaciones al necesitar ventas para aligerar espacio. Con la salida de Carlos Vicente, buscan un sustituto y reforzar la parcela ofensiva. Cuando este diario ha consultado a varias fuentes cercanas al conjunto babazorro, la respuesta ha sido la misma: "Es el Betis el que de momento no quiere sacar a Bakambu".

Esto puede tener una doble lectura, la cual puede cumplir las dos casuísticas: por una parte, es algo lógico, ya que el conjunto verdiblanco acumula ocho bajas importantes, una de ellas el Cucho Hernández (que exprime su recuperación, ya que parece complicado que pueda llegar a los cuartos de Copa del Rey sin forzar algo). Se la juega ante el Feyenoord en UEFA Europa League y Bakambu es su delantero titular. Si lo dejan salir, sería una baja clave más.

Antony se dispone a lanzar una falta junto a Bakambu. / RBB

Se seguirá trabajando la salida

Luego están las condiciones. El futbolista termina contrato en junio de 2026 y parece difícil que alguien pueda pagar una cantidad medianamente interesante para sacarlo de La Cartuja. Si se va gratis con amortización restante, el límite salarial (ya sobrepasado) no lo agradecería en absoluto.

Desde el entorno del futbolista congoleño llevan tiempo deslizando que el protagonista no lo tenía nada claro y que la última semana de mercado iba a ser importante. Aceptan que hay equipos interesados en su figura tanto en la liga española como fuera de ella, destacando sobre todo a Genoa y Pisa desde Italia al margen de los ya mencionados Alavés y Oviedo. Eso sí, a esta hora de la tarde la última referencia es que "de momento sigue sin avanzar nada".

Cedric Bakambu en un calentamiento con el Betis / Joaquin Corchero

Mucha tela por cortar

¿Todo esto quiere decir que Bakambu se vaya a quedar en el Betis? No necesariamente. Como bien reconocen las partes, esta semana será fundamental, sobre todo con la conclusión de la jornada europea. Habrá presiones, ofertas, propuestas, movimientos, y la salida del congoleño se seguirá trabajando en el Betis, al igual que otras.

La dirección deportiva comandada por Manu Fajardo y la comisión deportiva con Ramón Alarcón, José Miguel López Catalán y Ángel Haro buscarán en esta semana hacer lo que no se ha podido (por los motivos que ya se han repasado en varias ocasiones) hacer en todo el mes de enero. Dar salida a los futbolistas necesarios para poder hacer algún refuerzo invernal en ataque a pesar de la comprometida situación salarial de la entidad.