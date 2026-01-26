El Betis, sin solidez, creatividad ni recursos ante el Alavés

Derrota justa del Betis en Mendizorroza, donde no tuvo creatividad, solidez defensiva ni recursos Manuel Pellegrini –el triple cambio fue un reflejo de los lesionados y la necesidad imperiosa de fichajes–.

Y también donde el conjunto heliopolitano encajó una vez más dos goles tempraneros (ya le ha pasado en varios partidos esta temporada) en un encuentro en el que otra vez hombres importantes, como Antony, demostraron estar muy lejos de su mejor versión. Y a todo eso se le unió el claro plan de juego en la pizarra del Chacho Coudet, que tenía perfectamente estudiado a su rival y supo cómo jugarle en todo momento para llevarse los tres puntos.

Defensa

El Alavés salió muy intenso, apretando al Betis con un ritmo alto de juego dentro de una idea de partido muy definida con un 4-4-2 como esquema, con dos puntas que tanto daño hicieron a los verdiblancos. Los babazorros supieron siempre qué hacer con la pelota. Balones a la espalda de los laterales béticos, sobre todo de Valentín Gómez, por donde percutió siempre Carlos Vicente, y centros laterales o combinaciones buscando a Lucas Boyé y Toni Martínez.

De hecho, así llegó el 1-0 a los tres minutos de la primera parte. Además, los de Coudet se activaban perfectamente tras la pérdida del balón y no dejaban sentirse cómodos a los de Pellegrini, a los que les costó meterse en el partido.

Coudet tenía muy claro cómo jugarle al Betis y se vio desde el inicio hasta el final. Y a esas llegadas de los laterales y extremos a la línea de banda en busca de los centros a los dos delanteros se les sumaban las subidas de Antonio Blanco y de Pablo Ibáñez desde la segunda línea para finiquitar jugadas con disparos desde la frontal que pusieron en apuros a Pau López.

De hecho, en la segunda mitad no cambió el guion del partido. De nuevo, nada más reanudarse el juego, centro lateral, Bartra no llega a despejar y cabezazo a gol de Toni Martínez en una acción en la que quizás Pau López pudo hacer algo más en su estirada. Y a la zaga tampoco ayudó mucho el doble pivote que formaron Marc Roca y Altimira, con bastantes pérdidas de balón.

Ataque

Los balones al espacio de los centrales del Alavés fueron el camino que encontró el Betis para generar peligro en el primer tiempo, pero Bakambu no aprovechó hasta las tres ocasiones claras que tuvo en esa fase. Y luego, ya en el segundo, un muy buen remate de cabeza que iba a gol se lo sacó Sivera con una gran parada. Abde estuvo bastante voluntarioso con centros peligrosos, como en la última acción del primer acto, y su insistencia en el segundo tiempo le dio como recompensa su gol ya en el alargue. Y muy preocupante es ya el bajo nivel de Antony. Tampoco hubo creatividad en el doble pivote ni en un Fornals que no tuvo su mejor día.

Virtudes

La insitencia en buscar el área rival hasta el final.

Talón de Aquiles

La imagen ofrecida, que requiere de un profundo análisis.