Así jugaron los futbolistas del Betis en Mendizorroza ante el Alavés

Carlos Vicente se lleva el balón ante Valentín Gómez.

El Betis cayó derrotado ante el Alavés en un muy mal partido de los verdiblancos, que ofrcieron una imagen bastante triste en Mendizorroza, donde fueron superados claramente por los vitorianos.

A nivel individual, salvo Abde, bien podría aplicarse un suspenso general a los futbolistas del cuadro de Heliópolis. Pero especialmente preocupante empieza a ser el nivel de un Antony que atraviesa por un profundo bache de juego.

Ni Pau López ni Bakambu, las principales novedades en el once en Mendizorroza, destacaron en un equipo verdiblanco que acabó dando una imagen muy triste.

Así jugaron los futbolistas del Betis en Vitoria:

Pau López Sorprendió su titularidad por el buen hacer que venía mostrando Álvaro Valles. Pudo hacer algo más en el segundo gol del Alavés.

Ángel Ortiz No tuvo su día ni en defensa ni en ataque. Tuvo pérdidas de balón que habitualmente no comete.

Bartra No estuvo bien en el segundo gol. Mejor en la salida de la pelota.

Natan Le ganó siempre la partida Toni Martínez.

Valentín Gómez Carlos Vicente encontró una autopista a su espalda. Es central, no lateral y que actúe ahí debe ser sólo un recurso.

Marc Roca Algo mejor que Altimira. Mejor con la pelota que en tareas de destrucción.

Altimira No tuvo su día. Muchas pérdidas.

Antony Mucho enfado en el banquillo tras el cambio. A día de hoy está a un nivel bastante lejano del Antony de la temporada pasada.

Fornals No tuvo su mejor día en la creación.

Abde El más destacado del Betis en ataque. Tuvo la recompensa del gol.

Bakambu Tuvo tres ocasiones muy claras de gol y no aprovechó ninguna tras hacer buenos desmarques. Y la que mejor remató, de cabeza, se la sacó Sivera con una gran parada.

Llorente Entró en lugar de Natan y cumplió.

Pablo García Le vendría muy bien que se marchara cedido a un equipo que juegue con dos delanteros. Extremo no es y en estos momentos tampoco le sale nada pese a las ganas que pone.

Chimy Tuvo una clara ocasión en un remate un tanto forzado que se le fue alto.

Deossa Prácticamente testimonial en al medular. Corralejo Muchas ganas, pero poca presencia.