Alavés-Betis, partido de Liga, en directo: Pau López y Bakambu, en el once inicial

El Betis visita Mendizorroza con el objetivo de sumar tres puntos que le permita recuperar la quinta plaza, después de la derrota del Espanyol en casa del Valencia (3-2), y sensaciones positivas tras el revés sufrido ante el PAOK en la Europa League.

De cara a este compromiso, Manuel Pellegrini tiene las bajas de Junior, Isco, Bellerín, Riquelme, Amrabat, Ruibal, Lo Celso y el Cucho, mientras que podrá contar con Antony, que descansó entre semana por unas molestias en el pubis; y Ricardo Rodríguez, que volvió algo tocado físicamente de Salónica.

El Betis tendrá delante a un Alavés que ha logrado 15 de los 19 puntos que suma en sus partidos jugando ante sus aficionados, por lo que no será una empresa fácil para los de La Palmera. Coudet recupera a Lucas Boyé y pierde a Denis Suárez. Arbitra Ortiz Arias, con González Fuertes en el VAR.