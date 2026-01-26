Radar Betis semana 22: Así les ha ido a los cedidos del Betis este fin de semana

El Real Betis Balompié ha visto ya cómo ha pasado el decimoquinto fin de semana para los futbolistas que han salido cedidos de la entidad heliopolitana. En el radar de los futbolistas cedidos se encuentran: Sergio Arribas, que juega en la SD Huesca, Guilherme Fernandes, que lo hace para el Valladolid, Ismael Barea para el Mirandés, Iker Losada en el Levante, Nobel Mendy con el Rayo Vallecano y Mateo Flores en el Arouca portugués y un Gonzalo Petit que ha abandonado Miranda de Ebro para trasladarse a Granada. Cabe recordar que en este radar se encuentran aquellos jugadores que han estado más cerca del primer equipo al haber contado Pellegrini alguna vez con ellos, o bien pertenecer a la dinámica del primer plantel.

De todos los futbolistas que tiene a su cargo el Betis en otros equipos, el que hizo un papel más destacado fue Gonzalo Petit. El uruguayo tuvo un debut realmente complicado en el Granada, pero en el segundo partido sacó una mejor versión, de nuevo desde el inicio, y estuvo cerca de convertir su primer tanto. Hizo dentro del área del Cádiz una buena acción individual que terminó con un disparo al larguero y una asistencia suya en un rebote en el primer tanto granadino.

Gonzalo Petit en su discreto debut con el Granada / LaLiga

Continuidad para algunos jugadores

Mateo Flores sigue sumando minutos importantes para poder volver a su mejor versión con el Arouca después de que la semana pasada regresase tras varios meses fuera. Esta semana fueron 20 minutos más. Lo mismo ocurre con Iker Losada, que fue suplente ante el Madrid y esta semana volvió a jugar de inicio 45 minutos en la victoria de los suyos ante el Elche en el Ciutat de Valencia. Guilherme Fernandes no pudo evitar, a pesar de las dos buenas paradas que realizó, la derrota del Pucela por la mínima ante el Albacete.

Nobel Mendy (por sanción con el Rayo), Sergio Arribas (Huesca) e Ismael Barea (Mirandés y por 7º jornada consecutiva), no tuvieron minutos este fin de semana. Este último está a un paso de cambiar de equipo e irse cedido al Córdoba, que está a la espera de sacar a un mediocentro para poder incorporarlo.

Guilherme Fernandes jugando con el Valladolid en Castalia / GF

Los próximos partidos

