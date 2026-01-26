La RFEF confirma el cambio en la fecha de la final de Copa del Rey 2026 que afecta al Betis

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, ha confirmado en una intervención en la Universidad de Navarra que la fecha de la final de la Copa del Rey 2025/26 se va a cambiar. Antes estaba prevista el 25 de abril, justo en el cierre de la feria de Sevilla. Eso era algo caótico, por lo que en el organismo del fútbol español ya se ha decidido que la nueva fecha, para facilitar la organización, sea la semana anterior. El 18 o el 19 de abril. Esto provoca que el partido de liga programado para ese fin de semana, el Real Betis-Real Madrid, se vaya a jugar el fin de semana de feria, el 25 de abril. Al final, habrá caos para los aficionados béticos (y no béticos y que sí sean feriantes) para el partido, quizá, de más afluencia junto al derbi.

"Nos hace buscar las combinaciones adecuadas también. Probablemente, haya un cambio de jornada. Facilita muchas cosas, tanto a la Liga, a nosotros, y creo que también a los clubs. Todo apunta a que pueda ser el fin de semana anterior", ha confirmado.

Sorteo de la Copa del Rey. / Rodrigo Jiménez / Efe

Si el Betis avanza, tendrá polémica por la UEFA

Esto está ya prácticamente confirmado con las palabras de Louzán, pero debe hacerlo la RFEF con algún tipo de comunicado. Si al final se producen los cambios y el Betis sigue avanzando en las competiciones, habrá más polémica.

Y es que si el conjunto verdiblanco, por un casual, llegase la final de Copa, tendría que jugar el 16 de abril la vuelta de los cuartos de final (si es que llega) de la UEFA Europa League y a los tres días, esa final de Copa del Rey. Una situación realmente compleja y que dependerá de la capacidad de los verdiblancos para ir avanzando rondas.