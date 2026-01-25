Guido Rodríguez vuelve a cruzarse en el camino del Betis

Hace unos minutos que acaba de aterrizar Guido Rodríguez en el aeropuerto de Valencia para estampar su firma en el contrato que le vinculará al Valencia CF hasta el mes de junio de este mismo año. El pivote argentino viene de no contar con minutos en el West Ham y buscará ayudar al combinado costero a mantener la categoría en Primera División.

"Todo bien y estoy muy contento, Tuve varias conversaciones con Corberán. Firmo hasta junio porque las operaciones son así. Gracias que se puedo hacer. Lo supe hace un par de días, vi el calendario y será especial debutar en Sevilla", decía el argentino a su llegada al aeropuerto.

Volverá a cruzarse en el camino del Betis

El próximo domingo 1 de febrero de 2026 el Valencia CF visitará el estadio de La Cartuja en la jornada 22 de LaLiga EA Sports. Ahí, lo normal es que un refuerzo tan importante para Corberán dispute sus primeros minutos con la camiseta ché.

Será sin duda un momento noticiable, ya que se observará cómo recibirá la afición del conjunto verdiblanco al argentino, que dejó un sabor de boca agridulce en Heliópolis. Campeón de Copa del Rey en el año 2022 y un rendimiento sobresaliente, pero cuya salida de la entidad dejó mucho que desear, y no dinero. De hecho, se ofreció este verano y estaba dispuesto a rebajarse al mínimo el salario, pero la operación no se realizó y terminó llegando Amrabat.