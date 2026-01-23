Amrabat será intervenido finalmente la próxima semana

A principios de esta semana, tras la vuelta de los jugadores marroquíes de la Copa de África, se conocía la noticia de la operación de Sofyan Amrabat. El centrocampista se va a someter a una artroscopia en la zona de su tobillo derecho, al igual que hizo ya hace algunas semanas Isco Alarcón, para poder facilitar su recuperación. Como ya se ha ido informando, esta operación estaba prevista para este jueves/viernes, pero finalmente no se ha podido dar por temas médicos relacionados con la cita de exploración con el cirujano de la misma.

Tal y como ha podido conocer este periódico, esa cita con el cirujano será a principios de la próxima semana y entonces se procederá con la operación en Holanda. Una recuperación que ya ha sufrido muchos pronósticos y que la mayoría se encasillan entre el mes y el mes y medio de ausencia, por lo que todavía resta un tiempo para que Pellegrini pueda contar con su pivote.