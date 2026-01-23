Alineación probable del Betis para medirse al Alavés: ocho bajas seguras
Manuel Pellegrini tendrá que hacer un once teniendo en cuenta
En condiciones normales Manuel Pellegrini formaría un once en Mendizorroza que tendría numerosos cambios respecto al equipo que salió en Salónica este pasado jueves, teniendo en cuenta que sólo van a tener en Sevilla un entrenamiento, que el jueves hay un partido importante en Europa ante el Feyenoord y que la gestión de minutos debe seguir su curso como siempre la ha hecho el Ingeniero en el Betis.
Ya es seguro que el Betis no va a tener a ocho futbolistas en el campo del Deportivo Alavés: Isco, Amrabat, Lo Celso, Bellerín, Aitor, Junior Firpo, Rodrigo Riquelme y Cucho Hernández. Además, en el entrenamiento de este sábado se verá si Antony (que viene toda la semana arrastrando molestias en el pubis y que fue baja en Grecia) y Ricardo Rodríguez (que terminó el partido continental con molestias) están en condiciones de estar el domingo en la convocatoria y veremos en el choque.
En el Betis hay un gran optimismo con el brasileño y en que haya superado de cara a este importante partido sus problemas en el pubis. Eso sí, habrá que ir viendo cómo se encuentra pero lo normal es que salga de inicio, y más ante la baja de Aitor Ruibal. En portería apunta a que volverá Valles, junto a nombres como Bartra y Natan. En el centro del campo, Deossa es el que está a un mejor nivel y Marc Roca, que fue suplente en Europa, apunta a salir titular. Los problemas llegan arriba. Abde estará obligado a comenzar, al igual que Fornals y Bakambu, que no estuvo en Grecia por sanción.
Por tanto, el once probable del chileno es el siguiente: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Valentín; Deossa, Marc Roca, Fornals; Abde, Antony y Cédric Bakambu.
