Antony y Riquelme se caen de la convocatoria del Betis a Salónica y vuelve Abde

El Betis se desplaza este miércoles a Salónica (Grecia) para enfrentarse el jueves (18:45) al PAOK en la séptima y penúltima jornada de la fase de grupos de la Liga Europa. El conjunto verdiblanco afrontará el compromiso con ocho ausencias, entre las que destacan Antony, que se queda fuera por precaución debido a unas molestias físicas en el pubis, y Riquelme, lesionado en el aductor, mientras que la principal novedad es el regreso de Abde.

Manuel Pellegrini dio a conocer una lista de 23 convocados en la que tampoco figuran Bakambu, sancionado; y otros cinco futbolistas que continúan de baja por diferentes problemas físicos. Entre estos últimos se encuentran Bellerín y Junior, Amrabat, que será intervenido quirúrgicamente a finales de esta semana por una lesión de tobillo sufrida tras disputar la Copa de África, Isco y Cucho Hernández. En el caso de Antony, el técnico chileno ha optado por no incluirlo en la expedición tras finalizar el pasado sábado el encuentro liguero frente al Villarreal con molestias en el pubis.

Sí entra en la convocatoria Abde, que este martes se ejercitó en el gimnasio después de regresar la noche anterior de Marruecos, donde perdió la final de la Copa de África con su selección. También vuelve a estar disponible el centrocampista colombiano Deossa, baja de última hora ante el Villarreal por un proceso febril derivado de una amigdalitis.

Pellegrini recupera para la competición europea a Ricardo Rodríguez, ausente por sanción en el choque ante el Dinamo Zagreb en el anterior partido de la Liga Europa, e incluye a varios jugadores del filial: el defensa Carlos de Roa, los centrocampistas Iván Corralejo y Dani Pérez, y los atacantes Morante y Rodrigo Marina, junto a Ángel Ortiz y Pablo García, habituales en las convocatorias del primer equipo.

La lista de convocados del Betis está compuesta por los porteros Álvaro Valles, Adrián y Pau López; los defensas Ángel Ortiz, Llorente, Natan, Bartra, Ricardo Rodríguez, Valentín Gómez, Aitor Ruibal y De Roa; los centrocampistas Altimira, Fornals, Lo Celso, Marc Roca, Deossa, Dani Pérez y Corralejo; y los atacantes Abde, Chimy Ávila, Morante, Rodrigo Marina y Pablo García.