Las lesiones ralentizan el mercado invernal en el Betis

Siempre ha dicho Manuel Pellegrini que está contento con la plantilla y que, ahora en el mercado invernal, no se trata de fichar por fichar porque un nombre nuevo no es sinónimo de refuerzo. En el club la idea era apuntalar la delantera, con otro futbolista que fuese una alternativa a Cucho Hernández, con la salida de Bakambu e incluso de Chimy Ávila, y en caso de hacer caja por algún jugador más apuntalar el plantel adelantando algún movimiento del verano.

Manu Fajardo siempre se ha mostrado activo en el mes enero y si hace dos años llegaron Fornals, Chimy Ávila y Bakambu en 2025 vistió de verdiblanco a Antony y el propio Cucho Hernández. La hoja de ruta estaba clara, pero las lesiones del colombiano y ahora la de Amrabat, que será operado para acabar con sus molestias en el tobillo, lo ralentiza todo.

En ataque porque el argentino y el congoleño son las alternativas al delantero cafetero, que sigue recuperándose de un problema muscular y que estará de baja alguna semana más. Sin el alta de Cucho Hernández sería una temeridad desprenderse de los dos delanteros que le quedan al Ingeniero en la plantilla.

Incluso el agente de Chimy Ávila, Carlos Bilicich, habló para TyC Sports, cree que no es el momento de su salida, pero admite que hay opciones: "Hoy por hoy es jugador del Betis. Se siente muy cómodo en el club, tiene contrato y está bien. Siempre en cada mercado te llaman de distintos clubes, lo cual estamos agradecidos. Para mí no es el mercado en el que debería moverse, porque creo que está recuperando su nivel. A lo mejor en junio te diría que sí es el mercado", explicó el representante, que añadió: "Hasta el final del mercado, todo puede pasar. Si el presidente de Boca, Riquelme, lo llama y le manifiesta que tiene interés ahí le puede despertar las ganas a él, porque estuvo en las categorías inferiores de Boca y tiene ese sentido de pertenencia".

El problema que genera la ausencia de Amrabat es que hará pensarse al Betis qué hacer si llegase una oferta por Sergi Altimira, cuyo nombre suena en Alemania, especialmente. La entidad verdiblanca asume su necesidad de vender y el del medio es, junto a Abde y Natan, una de las pocas opciones claras por quien hacer caja. Pero en el caso de una hipotética venta unida a la lesión de Amrabat dejaría el centro del campo con dos piezas menos, con Marc Roca y Deossa como opciones junto a la posibilidad de retrasar a un Fornals que está brillando más en la mediapunta.

Quedan casi dos semanas para el cierre de esta ventana de fichajes, esta vez el 2 de febrero para aprovechar el fin de semana a sabiendas que las operaciones se multiplican conforme más cerca está el cierre. El Betis sigue atento a todas las opciones, pendiente de sus lesionados, que han ralentizado su marcha en el mercado invernal.

De momento, el fichaje verdiblanco es Abde, que se incorpora con el grupo este martes tras la derrota en la final de la Copa de África el domingo. Seguramente sea pronto para que entre en la convocatoria para viajar a Grecia para jugar contra el PAOK el jueves en la Europa League. Ya Bakambu se quedó fuera del primer encuentro tras acabar su participación en el torneo con la República Democrática del Congo, pero sí que podría estar disponible para la cita del domingo en Mendizorroza, clave para seguir asentándose en los puestos europeos y no perder de vista otros objetivos mayores.