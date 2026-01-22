Pellegrini: "No estuvimos muy creativos, pero ahora tenemos otra oportunidad en casa"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha comparecido ante los medios de comunicación tras caer ante el PAOK en el Toumba Stadium, mostrando sus impresiones sobre el partido de su equipo.

Valoración del partido

"Fue un partido muy disputado. El PAOK hizo muy buen partido ofensivamente y se encerró bien en su área. No estuvimos muy creativos. El gol les abrió el marcador. Los cambios eran importantes, no teníamos mucha creación ni llegada, pero Gio duró un minuto por una lesión muscular. El fútbol es así, llegó la primera derrota en Europa. Hubiera sido lo ideal clasificarnos entre los 8 un partido antes, pero tenemos ahora la oportunidad en casa. Ojalá hagamos un gran partido y podamos lograrlo".

Ruibal y Lo Celso, bajas

"Es muy difícil tener un diagnóstico. Ambas lesiones son musculares y no van a estar para el fin de semana. Aitor sintió una molestia y se paró a tiempo. Hasta los exámenes médicos no sabremos cuánto tiempo estará de baja, pero para este partido en Vitoria no estarán ni para el siguiente ante el Feyenoord tampoco".

¿La entrada de Kostantelias cambió el partido?

"Fue un primer tiempo muy disputado por ambos equipos. Ninguno tuvo mucha llegada, pero el PAOK se encerró bien. En el segundo tiempo hubo una tónica más o menos parecida, intentamos y no creamos ocasiones, ellos agarraron de contra hasta que tuvieron oportunidad del gol, que abrió el partido".

Más análisis

"Primer tiempo muy disputado. Muy encerrados ambos equipos. Pocas ocasiones ambas porterías. El cambio de Lo Celso fue para tener más circulación y precisión del balón en campo contrario. Se lesionó y no hicimos variante. Creamos pocas ocasiones por las bandas. El gol marcó la diferencia. Poca creatividad para empatar, no lo logramos".

Necesidad de refuerzos

"Refuerzos sí, más que nombres. Pero estos hombres van a intentar ganar en Liga y al Feyenoord para clasificarnos. Veremos qué resultados logramos y ya se verá antes de fin de mes qué se va a hacer en cuanto a ese tema del mercado".