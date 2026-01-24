La final de la Copa del Rey se jugará la semana antes de la Feria de Sevilla

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) prevé adelantar una semana la fecha de la final de la Copa del Rey, que volverá a disputarse en el Estadio de La Cartuja de Sevilla y que inicialmente estaba fijada para el 25 de abril, según confirmó este sábado su presidente, Rafael Louzán.

“Hay un cambio de fecha y hay bastantes posibilidades de que el fin de semana anterior al que estaba previsto sea la fecha que vamos a consolidar”, explicó Louzán en declaraciones a los medios, tras un acto celebrado con motivo de la Supercopa Femenina. El máximo dirigente federativo subrayó que la decisión cuenta con el visto bueno de LaLiga, con la que se ha trabajado de forma coordinada debido al ajustado calendario competitivo.

El principal motivo del cambio responde a la situación del Real Betis, que esta temporada disputa sus partidos como local en La Cartuja mientras continúan las obras del Benito Villamarín. A ello se suma que el conjunto verdiblanco sigue vivo en las tres competiciones: LaLiga, la Copa del Rey y la Liga Europa, lo que complica notablemente la planificación logística del estadio sevillano.

“Este año es la primera vez que el Betis juega en La Cartuja y nos era muy fácil organizarlo, pero ahora está en tres competiciones y eso lo hace más difícil aún a nivel organizativo”, reconoció Louzán. El presidente de la RFEF incidió en que la acumulación de partidos y eventos obliga a buscar una fecha alternativa que garantice el correcto desarrollo de una cita de máxima exigencia.

Además del calendario deportivo, la Federación ha tenido en cuenta otros factores clave como la capacidad hotelera de la ciudad y la coincidencia con otros eventos en el área metropolitana de Sevilla. “Tenemos que pensar también en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque necesitamos más de 1.200 plazas para que puedan dar cobertura a un evento de estas características”, añadió.

Louzán dio prácticamente por hecho el cambio de fecha y aseguró que la decisión está ya muy avanzada. “Ya está concretado que no va a ser la fecha prevista y hay una alternativa encima de la mesa. Hemos hablado con LaLiga porque hay pocas fechas disponibles y estamos de acuerdo”, explicó.

En las próximas semanas se terminará de concretar el día exacto del fin de semana y el horario de la final, que volverá a convertir a Sevilla en el epicentro del fútbol nacional con uno de los eventos más destacados del calendario deportivo español.