Bakambu, entre el tramo final del mercado y el protagonismo en el Betis

Cédric Bakambu se ha convertido en uno de los nombres propios del mercado de invierno en el Betis. El delantero, con contrato hasta final de temporada, cuenta con el interés de varios clubes tanto de la Liga como del extranjero, en un contexto en el que la entidad verdiblanca valora posibles salidas para ajustar la plantilla y el margen salarial.

En España, Alavés, Girona y Real Oviedo han mostrado interés en la situación del atacante congoleño, como ha avanzado Grada 101 y confirmado este diario. Los tres clubes buscan reforzar su delantera de cara a la segunda mitad del curso y han realizado contactos para conocer las condiciones de una posible incorporación. En el caso del Oviedo, recién ascendido, la llegada de un delantero con experiencia en Primera y en competiciones europeas sería un salto competitivo importante.

El interés no se limita al fútbol español. Desde Italia, el Genoa también sigue de cerca a Bakambu y ha incluido su nombre en la lista de opciones para reforzar su ataque en este mercado invernal. Además, no se descartan otros equipos que, por ahora, se mantienen en un segundo plano a la espera de que el escenario se aclare.

En el Betis son conscientes de la situación contractual del futbolista, mientras que a nivel deportivo, Manuel Pellegrini sigue contando con Bakambu en un contexto de lesiones, como es la del Cucho Hernández. Esta circunstancia mantiene en pausa cualquier decisión inmediata, ya que el técnico valora disponer de efectivos suficientes para afrontar las distintas competiciones.

Por su parte, Bakambu estudia las opciones con cautela. El delantero prioriza un destino que le garantice minutos y protagonismo, sin descartar ninguna de las vías abiertas en este mercado. Con varias semanas aún por delante antes del cierre de la ventana invernal, su futuro sigue abierto y condicionado tanto por los movimientos del Betis como por la concreción de las ofertas interesadas.