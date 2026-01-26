El guiño que hará que Guido Rodríguez debute ante el Betis el domingo

Un guiño del azar y del calendario hará que el internacional argentino Guido Rodríguez debute con el Valencia, club por el que ha fichado hasta final de temporada procedente del West Ham United inglés, en el estadio de La Cartuja el próximo domingo (16:30), donde ganó la Copa del Rey 2022 ante ese equipo con la camiseta del Betis, en el que se consagró en España tras cuatro temporadas y media de verdiblanco.

El propio centrocampista de Sáenz Peña (provincia de Buenos Aires), de 31 años, lo ha confesado a su llegada este lunes al aeropuerto valenciano para pasar el reconocimiento médico previo a su fichaje y, tras las palabras de rigor que marca el guion, entró en harina al confesar que "obviamente" había mirado el calendario y que, en el caso de que lo alinee el técnico valencianista, Carlos Corberán, enfrentarse a sus excompañeros el próximo domingo será "algo muy especial" para él y que lo afrontará "de la mejor manera".

No en balde, Guido Rodríguez se convirtió en uno de los ídolos del beticismo y en pieza esencial en los años en los que jugó, sobre todo a las órdenes del chileno Manuel Pellegrini, hasta que se marchó del Betis al término de la temporada 2023-2024 al término de su contrato y no lo hizo de la mejor manera tras rechazar las sucesivas propuestas de renovación que le llegaron de la entidad verdiblanca y marcharse libre a la Premier League.

También sonó para volver el pasado verano, aunque los rumores o informaciones interesadas no cuajaron y el Betis se decidió sobre la bocina del mercado por el internacional marroquí Sofyan Amrabat una vez que el conjunto verdiblanco había traspasado al estadounidense Johnny Cardoso al Atlético de Madrid.

División de opiniones

En todo caso, la vuelta de Guido Rodríguez al estadio de La Cartuja con otra camiseta diferente a la verdiblanca tendrá algo de especial, lo que se traducirá en la taurina división de opiniones entre los aficionados que recuerden su aportación y los que lo hagan con las circunstancias de su salida de un club en el que el campeón del mundo con la Albiceleste se hizo pilar en el Betis y con un nombre en el fútbol español y europeo.

Los comienzos de Guido en el Betis no fueron, sin embargo, fáciles tras llegar en el mercado de invierno de la 2019-2020 procedente del América de México con contrato hasta el 30 de junio de 2024.

En sus primeros meses en el Villamarín, le costó adaptarse al ritmo del fútbol europeo, a sus exigencias y velocidades, en el equipo entonces dirigido por el actual entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer Rubi, aunque ya se asentó en la titularidad con Alexis Trujillo y explotó de la mano de Manuel Pellegrini con las virtudes con las que el club anunció su llegada, "presencia, contención y distribución en el centro del campo".

Guido Rodríguez se formó en las divisiones inferiores de River Plate, con cuyo primer equipo jugó una quincena de partidos antes de militar cedido en el Defensa y Justicia de su país antes de irse en 2016 a México, donde perteneció al Tijuana durante una temporada y al América desde junio de 2017 hasta su fichaje por el club verdiblanco.

El mediocentro llegó libre al West Ham United en el verano de 2024 y, después de una temporada en la que jugó 23 partidos de la Premier League, con un total de 1.155 minutos, esta temporada sólo ha jugado 177 hasta su llegada a Mestalla.