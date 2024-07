¿Se ha olvidado el Betis de Guido Rodríguez?

Sevilla/Este 30 de junio acabó la vinculación de Guido Rodríguez con el Betis. Después de tres temporadas y media de verdiblanco el argentino cerró su etapa en Heliópolis con el fin de su contrato. Como Miranda. Pero al de Olivares sí lo despidió el club desde sus redes sociales con un par de vídeos y un "gracias". También a Willian José, traspasado al Spartak de Moscú, tras cuyo anuncio se publicaron un vídeo de su etapa en la entidad y una foto con la Copa del Rey. El adiós del centrocampista argentino, en la Copa América todavía, ha pasado totalmente desapercibido y desde el conjunto hispalense no se ha apuntado nada sobre su salida.

Los encuentros y desencuentros en los últimos meses en los que se trató de negociar su renovación han sido una constante y es público que la actitud del futbolista, o la de sus agentes, no ha sentado nada bien a los dirigentes del club.

En febrero el presidente bético, Ángel Haro, fue claro: "Le hicimos una oferta que ha expirado. Si quiere seguir en el club nos sentaremos de nuevo a hablar". Y fue más allá en su explicación: "Los días van pasando y si quiere nos sentaremos. El fútbol es así, cuando a un jugador le queda menos de seis meses y se lleva un año intentando renovar y el agente no quiere y te da largas puedes pensar lógicamente que no renueve".

El centrocampista deja la entidad a la que llegó en enero de 2020 con 173 encuentros jugados que se distribuyen con 139 en la liga (seis goles y dos asistencias); 12 en Copa (1 tanto), 21 en Europa League (dos goles y dos asistencias) y uno de Supercopa de España.

Con la lesión que sufrió el argentino todo cambió y fue el futbolista el que viró con mensajes de acercamiento acuerdo podía llegar: “Feliz día de Andalucía. Estamos enamorados de esta ciudad y de tener una hija sevillana. Ojalá pueda crecer en este lugar tan lindo". “Traté de mantenerme al margen, aunque a veces es difícil. Es normal, porque queda poco para que acabe el contrato, pero siempre he sido claro: estoy feliz en Sevilla, en el Betis, creo que hay buena relación y tenemos que seguir hablando. Ojalá podamos llegar a un acuerdo que sea bueno para las dos partes".

Pero el Betis ya había trazado un plan y el desplante del jugador no sentó nada bien, pese a que se mostraba abierto a una negociación. "El verano pasado hubo un intento que, por el motivo que sea, sus agentes, su entorno, él, no consideraron que la propuesta del Betis, que lo ponía en el primer nivel entre los jugadores, fuera suficiente", explicó el CEO verdiblanco, Ramón Alarcón, quien añadió que ya rechazaron una oferta por él que económicamente era "rentable" y entre Manuel Pellegrini y Ramón Planes pararon la operación: "Llegó una oferta de venta de Guido. La parte que manejamos los números hicimos una reflexión lógica: "Vamos a venderlo ahora porque si no lo hacemos, a lo mejor dentro de un año se va a cero euros", pero decidimos no vender".

Alarcón explicó que en el tramo final del curso debían saber antes el escenario económico en el que se manejaría el club, por lo que emplazó todo para el fonal del campeonato: "Mi trabajo es hacer lo mejor para el Betis y Guido es bueno para el Betis. Así que cuando podamos nos volveremos a sentar con Guido, cuando acabe la temporada, con el afán y el interés de intentar renovarlo. Y no hay ningún tipo de enfado o malestar, y si lo hay lo dejaremos en la puerta. Nosotros queremos que Guido, que además es un grandísimo profesional desde que llegó al Betis y un jugador ejemplar, siga con nosotros y esperemos conseguirlo", aseguró.

El caso es que la semana pasada el vicepresidente bético, José Miguel López Catalán, fue contundente durante lap resentación de Romain Perraud al ser cuestionado por Guido Rodríguez y Miranda: "Durante mucho tiempo mantuvimos negociaciones con ellos, pero no aceptaron las ofertas y llega el final de su contrato con el Betis. Ya no hay negociaciones abiertas y no parece que se dé la posibilidad de que sigan".

De momento, y pese a que se vinculó su fututro al Atlético de Madrid, al Barcelona, con el que llegó a firmar un precontrato, o el Bayer Leverkusen, lo cierto es que el argentino es agente libre y su futuo está en el aire. Entonces, ¿cómo interpretar el olvido de un Betis que sí se acordó de Miranda y Willian José? ¿Descuido, cuestión de tiempo o que la opción que siga visitiendo de verdiblanco existe todavía?