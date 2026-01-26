El Betis exige un paso al frente de todos: dirección deportiva, Pellegrini y la plantilla

El Betis está llamado a dar un paso adelante en todos los sentidos, como ya hizo, por ejemplo, a esta misma altura de la pasada temporada (2024-25). Al igual que ocurre en estos momentos, los verdiblancos estaban inmersos en un profundo bache (solo consiguieron dos victorias de la jornada 12 a la 23, con cinco empates y cinco derrotas) y resurgieron desde mitad de febrero firmando una muy buena campaña.

Y lo hicieron porque la entidad verdiblanca dio un paso al frente en todos los sentidos. Lo hizo el club (dirigentes y dirección deportiva), siendo una vez más animador del mercado de invierno (Antony y el Cucho), Pellegrini tocando teclas y los futbolistas elevando el nivel, con Isco, ya recuperado, ejerciendo de auténtico líder. El camino, por tanto, ya lo conocen en Heliópolis; toca ahora intentar volver a repetirlo.

La parte del club y la dirección deportiva deben arreglar la planificación de verano. El mayor gasto a nivel deportivo no equivale a que sea una buena inversión y el rendimiento de varias de las incorporaciones realizadas en la ventana estival así lo está demostrando. Haber dejado al Cucho sin competencia real en la delantera, teniendo como expectativas pelear por Champions, no es de recibo, por no hablar de la gestión en el lateral izquierdo —se puede añadir incluso el derecho—, pues el bajón de calidad desde la salida de Emerson y Álex Moreno ha sido una constante y, más aún, en el costado zurdo. Valentín Gómez es central; que juegue de lateral izquierdo solo debería ser un recurso en un momento determinado y no una constante, pues entonces sufre, como se vio ante Carlos Vicente en Mendizorroza.

Pellegrini dialoga con sus jugadores en un entrenamiento en la ciudad deportiva. / David Arjona / Efe

Un extremo y un centrocampista se antojarían también fundamentales en el momento actual del Betis, pero a pocos días del cierre del mercado se antoja, como mínimo, clave la llegada de un ‘9’ y un lateral zurdo. Luego está el turno de un Pellegrini que dio en verano el visto bueno a la plantilla confeccionada y que ahora paga la plaga de lesiones y una falta de calidad evidente en posiciones clave. El nivel de juego tampoco está siendo nada alto esta campaña, salvo en contadas excepciones (no ha ganado nunca cuando se ha medido este curso a un rival en descenso), y se echa en falta ese plus competitivo que el Ingeniero siempre le ha dado a su equipo.

Eso sí, su ambición y exigencia no han bajado un ápice y, por ahora, mantiene vivo al Betis en la lucha por las plazas europeas en la Liga, a la espera del partido ante el Feyenoord para acabar entre los ocho primeros y pasar a octavos de la Europa League sin jugar el play off, y también pendiente del choque de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

Y, por supuesto, los jugadores también están llamados a dar un paso al frente. Ni los largos viajes ni el frío en Grecia valen como excusa para encajar dos goles nada más comenzar la primera parte y la segunda en Vitoria. Las faltas de concentración en los inicios de los partidos ya se han repetido en más de una ocasión este curso y está en su mano corregir ese error recurrente.

De la intensidad y la gran imagen ofrecida ante el Villarreal a las derrotas con mala imagen en Salónica y Mendizorroza ha pasado sólo una semana. Queda tiempo para darle la vuelta a la situación, sin dramatismo. El camino ya lo conoce el Betis; el espejo debe ser la campaña pasada. Es el momento de que todos (club, entrenador y plantilla) den un paso al frente. La afición no fallará.