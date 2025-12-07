Pedri más Lamine Yamal por dentro, pelota inasequible para el Betis

Si ante equipos más humanos el Betis ha tenido dificultades, cuando no estaba Amrabat, para obturar los pasillos interiores hasta Pau López o Álvaro Valles, más aún si enfrente está el Barcelona. El equipo donde juega el mejor centrocampista del momento con permiso de Vitinha, Pedri. El equipo donde ya rompe moldes el fútbol de Lamine Yamal, que para más inri se metió esta vez por dentro para terminar de horadar el resignado sistema de contención de los verdiblancos.

Defensa

Sorprendió Hansi Flick con Roony Bardghji en el extremo derecho y Lamine Yamal en esas posiciones interiores. El joven crack español engarzó mucho juego por dentro con uno de sus socios favoritos, Pedri, que no tenía reparos en retrasarse hasta la zona defensiva, arrastrar a su par pegado a él y salvar esa primera línea de presión del Betis con su calidad suprema para girarse y buscar un pase al mejor colocado de sus compañeros. Ahí, en la imposibilidad de cortar el inicio de los ataques azulgranas, empezaba el Betis a descoserse.

Y ya en fase de repliegue, el segundo problema llegaba con la celeridad del Barcelona en la traslación del juego hasta el área bética, sobre todo por la derecha, donde Koundé se convirtió en un puñal indetectable. El francés se desdoblaba, invitando a veces Roony Bardghji a meterse por dentro, aunque en otras ocasiones era el sueco el que se abría a la banda, como en el origen del 1-2 de Ferran.

Hay partidos en los que el de enfrente tiene efectividad porque sí, y además hasta los golpes fortuitos le sonríen, como ocurrió en el 1-4. Era imposible que el Betis lo enderezara, pero ello no quiere decir que desistiera.

Ataque

Tener enfrente a Pedri reduce las opciones de sorprender a la arriesgada defensa adelantada del Barcelona: el canario asegura mucho la salida limpia del balón, las pérdidas de los culés son menos habituales. Además, Gerard Martin hizo un buen trabajo como central en el perfil zurdo, guardando su espalda con su zancada y rapidez.

El Betis intentó lo que todos, los balones rápidos a la espalda de la zaga, pero en contadas ocasiones Abde o Antony recibieron balones francos para colarse a la espalda del lateral y pisar el área. La primera acción de Abde ante Koundé, que acabó en el primer gol al habilitar el galo a Antony, fue un espejismo.

Virtudes

Que el Barcelona le marcara las distancias no lo llevó a la rendición y mantuvo el vigor ofensivo hasta el final.

Talón de Aquiles

Su debilidad en el repliegue, más sin Amrabat, estalló con toda su crudeza.