Así jugaron los futbolistas del Betis ante el Barcelona

Abde, contrariado despúes de uno de los goles del Barcelona.

La firmeza del Betis de Manuel Pellegrini, su fe en lo que hace, hizo que el equipo acabara el partido muy digno, de pie, a pesar de ese polémico penalti que transformó Lamine Yamal y había dejado un preocupante 1-5 en el marcador con demasiado tiempo por delante. Abde, sobre todo, y Aitor Ruibal marcaron el compás de un equipo que nunca bajó los brazos, aunque se mostró impotente para frrenar el juego combinativo que ordenó Pedri desde atrás y prolongó Lamine Yamal en los pasillos interiores.

Álvaro Valles Complicados de atajar los tres primeros goles y mala suerte en el cuarto. Muy buena salida de balón con los pies.

Aitor Ruibal Su intensidad hasta el final para tirar hacia arriba es la que tuvo todo el equipo para al menos maquillar el resultado.

Bartra Se ‘tragó’ el centro del segundo gol de Ferran y ya se descentró.

Natan Mucha gente buena por su zona y dinámica para tocar antes de que él llegara.

Valentín Gómez El problema no era sólo Bardghji, también Koundé irrumpía desde atrás y lo complicaba todo.

Altimira La calidad de Pedri más Lamine por dentro era muy difícil de neutralizar.

Marc Roca Al menos mantuvo la intensidad hasta el final.

Antony Todo empezó demasiado bien para ser cierto. Su objetivo de dibujar diagonales hasta el área aprovechando una zaga tan adelantada no contó con los balones ventajosos que esperaba.

Pablo Fornals Otro que entró en contacto con la pelota mucho menos de lo previsto por la capacidad de Pedri para atraer el juego.

Abde El mejor atacante bético, encarando y haciéndole daño a Koundé desde la acción del 1-0 hasta el penalti final. Cada vez tiene más verdad y mala uva su juego.

Cucho Encomiable su voluntad por acudir y ofrecerse, aunque a veces demasiado lejos de las zonas donde hace daño.

Deossa No termina de entrar en la dinámica colectiva. Pierde demasiados balones.

D. Llorente Un gol para adecentar la derrota.

Júnior Alguna arrancada.

Pablo García Siempre se pone de gol. Uno anulado por un pelo.

Ricardo Rodríguez Testimonial.