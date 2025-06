Betis: Tira y afloja por Mateo Joseph

Sevilla/El Betis anda enfrascado en muchos frentes en el mercado, tanto en salidas como en posibles llegadas, y uno de los nombres que sigue teniendo presente, de cara a reforzar la delantera, es el de Mateo Joseph.

El futbolista cántabro, que ayer volvió a jugar con la selección española sub 21, mantiene viva la ilusión de poder jugar en el cuadro heliopolitano. Ésa es su intención, su deseo, pero por ahora no termina de haber acuerdo entre el club de La Palmera y el Leeds United.

Ambos clubes siguen jugando sus cartas en unas negociaciones bastante intensas

El propio atacante expresó días atrás en una entrevista en AS su deseo de tener continuidad, en cuanto a minutos de juego, de ahí la opción de continuar su carrera en otro club. "Me he quedado con ganas de participar más en el tramo final de la temporada. Creo que necesito más participación para seguir desarrollándome como futbolista. Acaba de terminar la temporada y hay que pararse a valorar. Hemos ascendido a la Premier. Veremos qué dice el club, pero yo quiero jugar más para seguir creciendo", señaló un Mateo Joseph que también se refirió a la posibilidad de jugar al lado de Isco: "Hay muchos jugadores de la selección absoluta con los que me gustaría jugar. Significaría que estoy en un grandísimo club. Veremos qué pasa. De momento, estoy centrado en el Europeo y mi objetivo el año que viene es participar mucho más".

Fabio Silva, en un encuentro con Las Palmas. / E.P.

Queda claro así que el joven delantero español no esconde la idea de volver a jugar en LaLiga y su nombre sigue vigente en Heliópolis, aunque la dirección deportiva tiene claro el límite económico a desembolsar pese a las fuertes exigencias que está poniendo el Leeds.

Fabio Silva, pese su alto caché, sigue siendo un jugador muy del gusto de la dirección deportiva

Ese tira y afloja aún candente en las negociaciones entre el Betis y el Leeds está provocando que la operación no termine de cerrarse. El conjunto británico aprieta al máximo para alcanzar una cifra que pueda superar los diez millones y los de Heliópolis no pretenden llegar a esa cifra (en torno a 8), siendo el valor de Mateo Joseph en el mercado de 3,5 millones de euros.

Operación, por tanto, que de momento sigue cociéndose a fuego lento, manejando el club de La Palmera otros nombres por si no la llega a cerrar. Sobre todo, el de Fabio Silva, pese a que el caché del delantero portugués es bastante elevado (valor en el mercado de 20 millones).