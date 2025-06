Antony, rebaja de salario mirando al Betis

Sevilla/El Betis tiene la continuidad de Antony como uno de los objetivos en este mercado de fichajes de verano. El club verdiblanco no lo va a tener fácil, al ser, de momento, las exigencias del Manchester United bastante altas, pero no pierde la esperanza de poder alcanzar un acuerdo con los Diablos Rojos.

Sobre todo por la voluntad de Antony, que no duda en lanzar guiños en las redes sociales mostrando su apego al conjunto heliopolitano. Y sobre todo, porque éste estaría dispuesto a realizar un esfuerzo económico importante.

El 'Manchester Evening News' publicó que Antony rebajaría su salario un 30% para dejar el United

Así lo publica el Manchester Evening News, indicando que Antony está dispuesto a una rebaja salarial del 30% para poder salir este verano del club de Old Trafford. Mientras, el United sigue firme en su postura, exigiendo 38 millones de euros para evitar pérdidas por el fichaje del brasileño y así cumplir con las normas de rentabilidad y sostenibilidad que marca la Premier League. Un dato importante, pues en su día, el United pagó cien millones de euros al Ajax por los servicios del paulista, quien tiene aún dos años más de contrato.

El extremo sigue sin entrar en los planes de futuro del actual técnico de los 'Diablos Rojos'

Pero no será hasta la vuelta de Antony de vacaciones cuando la incógnita de su futuro empiece a despejarse, aunque, en principio, de forma lenta. El brasileño se ejercita individualmente para mantener un buen tono físico de cara a comenzar el trabajo de pretemporada, aunque todo apunta que al margen de la disciplina del United, pues según medios británicos, como The Sun, el extremo de Sao Paulo, al igual que Garnacho, Rashford y Jadon Sancho, no viajarán a la gira por Estados Unidos, ya que ninguno sigue entrando en los planes de futuro de Ruben Amorim.

Samu Chukwueze, en un encuentro con el Milan. / E.P.

Así, el Manchester United sigue aguardando que llegue alguna propuesta importante por Antony, mientras el Betis no se desvía de su camino en su idea de poder mantener al brasileño mediante una serie de fórmulas, como la compra de un porcentaje del pase del jugador, sin olvidar su alta ficha, la cual, en el club verdiblanco, estaría muy cerca de la de Isco.

El regreso de Antony al trabajo, tras las vacaciones, será una fecha importante

Por ello, con cierta cautela, la dirección deportiva del club de Heliópolis sigue trabajando en la llegada de Antony, que aporta desborde y gol en la banda derecha, aunque manejando alternativas por si la llegada del extremo resulta imposible, con nombres como el de Samu Chukwueze bien colocados en la agenda verdiblanca.

De momento, el United se mantiene firme, el club verdiblanco juega sus cartas con sigilo sabedor de la complejidad de la operación y Antony muestra su cariño al equipo heliopolitano disfrutando de sus vacaciones y estaría dispuesto a realizar un esfuerzo económico. Voluntad de hierro mirando al Betis.