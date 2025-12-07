El Dinamo de Zagreb, con la mente en el partido ante el Betis

En un nuevo capítulo del clásico del fútbol croata, el Dinamo de Zagreb y el Hajduk Split empataron 1-1 este fin de semana en el estadio Stadion Maksimir, tras un tanto de Michele Sego para los visitantes en el minuto 68 y una igualada agónica de Arbër Hoxha en el descuento (90+12).

El resultado mantiene al Dinamo en lo alto de la tabla de la SuperSport HNL (32 puntos), aunque con una ventaja mínima sobre el Hajduk (31).

El Hajduk golpeó primero con Sego, pareciendo llevarse los tres puntos de Zagreb, gracias a un buen golpeo en el segundo tiempo. Sin embargo, el Dinamo no se rindió: Hoxha, con un remate final, devolvió la esperanza y rescató la igualada para su equipo. El partido, dominado en ocasiones por el Dinamo en juego posicional, se convirtió en una batalla emocional, reflejando la historia de rivalidad entre ambos clubes.

Tras este empate, el Dinamo ya mira al próximo compromiso en Europa: el partido frente al Betis, programado para el jueves 11 de diciembre de 2025 en el Maksimir.

El técnico local, Mario Kovacevic, reconoció que sacan algo positivo del clásico y que espera que su equipo saque partido al contragolpe ante el conjunto verdiblanco, al que considera un rival de entidad. "Creo que podemos ser buenos y sólidos, amenazar al Betis desde el contragolpe y conseguir un buen resultado. Nuestro rival está haciendo una gran campaña", dijo en sala de prensa el técnico del Dinamo, con la mente ya en los de Heliópolis.