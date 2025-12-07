¿Quién el mejor, Pellegrini o Serra?

QUIENES aún se resisten a darle a Manuel Pellegrini el título de Mejor Entrenador en la Historia del Betis se cargan de razones cada vez que los verdiblancos tratan de hincarles el diente a equipos con un potencial superior y son atropellados en el empeño de ir al intercambio de golpes. Volvió a ocurrir el sábado. Lo vieron en directo casi 65.000 personas, que ya son personas. Si el Barça no tiene Champions este martes, se ve un número.

El chileno apenas deja margen a la sorpresa desde que agarró el Betis por las asas y lo convirtió en un equipo ganador, lo que hizo a los pocos meses de arribar. Desde entonces, suele ganar a los que son peores que él, que son la mayoría, y suele no ganar, y a menudo perder, con los que son mejores.

Claro que hay excepciones y si el lector recuerda los triunfos de la pasada temporada ante el Atlético (qué apabullante primera mitad...) y el Real Madrid en Heliópolis, o el más lejano en el Camp Nou con aquel gol de Juanmi, es precisamente por eso, porque son excepcionales. Pero ya va siendo hora de que el Betis sepa cambiar su molde, olvidarse de la lírica y ponerse más prosaico cuando de sujetar al mejor centrocampista del momento, léase Pedri, se trata.

Jugar con dos extremos tan punzantes y verticales como Abde y Antony, dos extremos tan anclados arriba, ya empieza a torcer la misión si no hay dos hambrientos chacales en la zona ancha que muerdan en las bandas y auxilien a los laterales. Y ese admirable lateral izquierdo que Pellegrini se ha sacado de la manga, Valentín Gómez, echó de menos a algún compañero cuando Jules Koundé aparecía piafante desde atrás para desdoblase. Era clamoroso, pero el Betis no hizo nada por solucionarlo. Como tampoco el baile a lo Fred Astaire de Pedri.

El Betis de Lorenzo Serra Ferrer era más ducho en esos aspectos del fútbol profesional lejanos a la técnica y la estética, que tanto se entrenan durante la semana. ¿Quién ostenta hoy el título de Mejor Entrenador en la Historia del Betis? El debate está ahí.