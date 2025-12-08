Pellegrini y un problema urgente en el Betis

El Real Betis Balompié afronta una semana importante en la que debe hacer un reseteo completo para volver a la senda positiva y seguir afrontando la temporada con la motivación que merece. La derrota ante el Barça ha supuesto quedarse a 11 puntos del Villarreal, que en teoría es el equipo al que se le mira la estela para la Champions. Son ya tres equipos de nivel Champions League los que han visitado ya el Estadio de La Cartuja, y contra los tres ha perdido el combinado heliopolitano. Y es que ante la mayoría de los equipos que le igualan o superan el nivel siempre salen a relucir las costuras de un equipo reincidente: la presión en campo contrario con la salida del balón rival y los errores defensivos.

Muchos echarán la vista atrás a partidos como por ejemplo el de Mestalla, donde el gol del Betis llegó por un robo a la salida contraria. Pero ante equipos con buen dominio del balón como el blaugrana, la forma de presionar del conjunto verdiblanco no funciona.

El Barcelona celebra uno de sus cinco goles al Betis. / Antonio Pizarro

Un problema reconocido a nivel nacional

De hecho, este problema con la presión en campo rival ya es reconocida por varios analistas del panorama nacional. Uno de ellos, Álvaro Benito, quien estaba en La Cartuja ante los de Flick y en la misma retransmisión reconoció que este es un aspecto muy deficiente en el equipo de Pellegrini. De hecho, en una vista panorámica de la situación en los partidos en vivo se observa perfectamente cómo, en el momento en el que el rival es capaz de deshacerse de la presión que hacen los verdiblancos en primera línea (Cucho + Abde o Antony, depende del perfil), el equipo se deshace y el rival sale tranquilamente con la pelota.

De hecho, las mejores presiones del Betis han llegado cuando su pivote (Guido, Johnny y ahora Amrabat) estaba en el campo y era capaz de apretar la línea hasta el área rival.

Bartra recibe explicaciones de Hernández Maeso sobre su supuesto penalti, pero no las entiende. / Antonio Pizarro

Sin ir más lejos, un dato que también refleja la situación del Betis en el uno contra uno a nivel defensivo es que ganó sólo 40 duelos de los 96 que se disputaron en el partido ante el FC Barcelona. Eso, por un lado, pero la concentración defensiva en acciones individuales es algo que le cuesta partidos a este combinado heliopolitano. Ya son 19 tantos recibidos en 15 partidos. Pero antes fueron 14 en 14, un gol por encuentro, lo que refleja que tiene una fiabilidad nula de cara a dejar su portería a cero. Siempre marca, pero siempre recibe.