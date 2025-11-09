El Betis suma un punto insulso dentro de la electricidad de Mestalla (1-1)

Un punto. Eso mereció, y no más, el Betis en su visita a Mestalla para medirse al Valencia en un encuentro frenético, de altísima intensidad y con clarísimas ocasiones para ambos equipos. Una cita muy vistosa para el espectador neutral, pero para el bético, después de ese 0-1 faltando un cuarto de hora para el final, dejó un tanto la sensación de cierta molestia o amargor, de no estar contento del todo. Pero no tuvo el equipo de Heliópolis la precisión y eficacia de los últimos compromisos, siendo éste muy equilibrado por ambos contendientes.

Arranque frenético en Mestalla

El partido, desde el inicio, pareció estar roto. De una portería a otra sin apenas pausa. Y así fue el Betis el primero en avisar muy pronto (4’) con una clara oportunidad que desaprovechó Abde, con todo a favor para mandar el balón a la red, tras un pase atrás de Antony. Un aviso importante que el Valencia no acusó. Los de Mestalla salieron al partido enchufadísimos y en un buen balón al espacio de André Almeida a Danjuma estuvo cerca de llegar el 1-0 (7’), pero emergió ahí la figura de un Álvaro Valles que fue el principal protagonista de los verdiblancos en el primer acto gracias a sus magníficas intervenciones. De hecho, los locales encontraron un filón por el costado de Bellerín, percutiendo con Gayà y el internacional holandés, con ambos protagonistas en otra clarísima ocasión (9’) que abortó de nuevo Álvaro Valles. Pase atrás del lateral valencianista y zapatazo de Danjuma que desvía el meta bético con las dos manos para que el balón acabe dando en el travesaño. Ritmo frenético y dos ideas muy claras en cada equipo de cómo jugar.

Álvaro Valles, el muro verdiblanco

El Valencia buscaba las transiciones rápidas aprovechando algún error o robo de los verdiblancos en cuanto a posesión de la pelota o bien, ante la no muy efectiva presión alta de los de Pellegrini, buscaban la salida por el centro de un André Almeida que abandonaba la mediapunta para darle salida de pelota a nivel ofensivo a su equipo. Mientras, el Betis se sentía a gusto a la contra y así, a la media hora, fue Antony el que esta vez, tras una buena conducción del Cucho, desaprovechaba una clara asistencia para haber inaugurado el marcador. Pero el Valencia también golpeaba y otra vez tuvo que aparecer Álvaro Valles para salvar a su equipo con una muy buena parada ante Diego López (36’). Tercera intervención extraordinaria del meta de la Rinconada para evitar que se inaugurara el marcador en una primera parte trepidante, de ida y vuelta, por parte de ambos equipos, no estando el Betis con la eficacia y precisión de los dos últimos partidos (Mallorca y Lyon), siendo sostenido por su guardameta.

El momento del Cucho

El segundo acto tuvo el mismo guion que el primero. La intensidad y el ritmo alto de juego, con un ida y vuelta constante, volvió a estar presente. Esta vez sí, la presión del Betis arriba era más efectiva y coordinada, y eso le permitió meter al Valencia atrás en los primeros compases. Así llegó una ocasión clara en las botas de Antony tras un buen pase del Cucho (54’), pero el brasileño no tuvo su mejor noche y su disparo se fue desviado.

Pero el Valencia no le perdió nunca la cara al partido, siguió muy vivo y por la banda de Diego López generaba peligro, aunque siempre bien defendido por Valentín Gómez. Todo estaba tan equilibrado que sólo un error grosero podría decantar la balanza y eso pasó en el 0-1 (74’). Fallo de Tárrega en la salida de la pelota, el balón lo roba Abde y éste ve libre al Cucho, que bate con la derecha y por bajo a Agirrezabala. Pero el tanto no amilanó a los locales.

Luis Rioja, a escena

Reaccionó Carlos Corberán dando entrada a Luis Rioja y Hugo Dura, siendo el extremo fundamental en su equipo para acabar empatando (82’). El jugador de Las Cabezas se anticipa a Antony en la frontal del área, tras un rechazo en un córner, y se saca un disparo con rosca de calidad imparable.

Luis Rioja lo intentó en el tramo final (87’) con una falta directa que se fue fuera por muy poco y el Cucho tuvo la última para los verdiblancos (90’), pero perdonó en el mano a mano con un disparo centrado bien sacado por el cancerbero Agirrezabala. Un punto para un Betis que no mereció más en el frenesí de Mestalla.