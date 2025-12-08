El delantero del Betis que ya asombra en juveniles; máximo goleador en España

La apuesta del Real Betis Balompié por la cantera sigue siendo firme y eso se hace notar en todos los escalafones inferiores. Ya hace unos días que viene siendo viral en redes sociales el golazo de una de sus mayores promesas, Tiago Polo. Es uno de los nombres que más resuena en la cabeza de los béticos al hablar de cantera en general. Pero a partir de este momento los aficionados verdiblancos deben apuntar en mayúsculas otro nombre. Juan Manuel Reyes Urbaneja (2008) juega actualmente en el equipo juvenil del Calavera, que es la filial asociada del combinado de Heliópolis desde hace años para el primer escalafón juvenil.

Tiene 17 años, mide 194 centímetros y fue firmado en el pasado mes de febrero procedente del CD 26 de Febrero pero no fue hasta el comienzo de la presente temporada en verano cuando se incorporó a la disciplina heliopolitana. A nivel goleador, es el más destacado de todo el panorama juvenil en España y sus datos son esperanzadores.

Juanma Reyes en un choque del conjunto verdiblanco ante Granada / MC

Suma ya tres hat-tricks con el Betis

Los datos goleadores de este futbolista en la categoría siguen la estela de otros grandes destacados de los últimos años como Rodrigo Marina o el colosal Pablo García. Suma 16 goles este curso, y también cinco asistencias. De hecho, un dato que habla muy bien de su rendimiento es que le quedan seis goles con más de medio curso por delante para superar un importante récord: ser el futbolista que más tantos ha anotado en un curso en el Calavera Juvenil (22 goles). Un récord que hasta ahora ostenta precisamente Jorge Luis Rodríguez, cedido por el club verdiblanco en el Arenas de Getxo.

En todo el panorama nacional sólo le hacen sombra: Aleix Enríquez del Levante y Manuel Mesa del UD La Mosca (12 tantos) y Jorge Pérez del Celta de Vigo y Ayman el Hahaoui del Rayo Vallecano (11 goles).