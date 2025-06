El Betis cierra la renovación del delantero estrella de la cantera hasta 2028

SEVILLA/Sigue poco a poco la reconstrucción de los equipos de cantera del Real Betis Balompié de cara a la próxima temporada. En este caso, la novedad ha llegado con una renovación de todo un ganador de la Copa de Campeones con el Juvenil DH del combinado de Heliópolis. Rodrigo Marina Parra (18 años), cacereño de nacimiento, terminaba contrato con el equipo verdiblanco este mes de junio de 2025 y en las oficinas de la ciudad deportiva Rafael Gordillo han anunciado en la tarde de este jueves su ampliación de contrato hasta junio de 2028.

Con estas palabras se hacía oficial en el comunicado: "El Real Betis y Rodrigo Marina han alcanzado un acuerdo para la renovación del jugador por tres temporadas más. De esta forma, el delantero queda vinculado hasta 2028 con la entidad bética. Rodrigo Marina (Cáceres, 28 de julio de 2006) se incorporó al Club en la temporada 2019/2020 en edad infantil. Desde entonces, ha continuado su crecimiento en los escalafones inferiores de la entidad verdiblanca hasta alcanzar la edad juvenil".

Un goleador nato para el Betis Deportivo

De la generación del 2006, será el puntal ofensivo del Betis Deportivo la próxima temporada, que pierde a Marcos Fernández pero que gana una de las mayores promesas a nivel ofensivo de todo el panorama de cantera en clave Betis. Y es que ha anotado esta temporada un total de 27 goles repartidos en varias competiciones en las que ha sido el líder absoluto e indiscutible del equipo de Dani Fragoso. A ellos hay que añadirle tres asistencias más que en total suman 30 intervenciones de gol en 43 partidos disputados.

De hecho, esto comentaba el propio entrenador (que también es una seria opción para el banquillo del Betis Deportivo) sobre su goleador en una entrevista exclusiva con Diario de Sevilla en las horas previas a la final de la Copa de Campeones: "Ahí se ve que bueno la importancia que tiene cada uno. Ha estado preparándose, han estado sobre todo mentalmente y físicamente muy bien".

Rodrigo Marina firma con el Betis hasta 2028 / RBB

Nadie se lo merece más que él

Después de la grave lesión que pasó hace ya casi dos años, su forma de recuperarse tanto a nivel físico, como a nivel mental y competitivo ha sido extraordinaria. Todo a base de disciplina y trabajo, ayudado, cómo no, por el cuerpo técnico y sus compañeros que lo ayudaron en todo lo necesario para que a día de hoy se consagre como la mayor promesa a nivel goleador del Betis en las categorías inferiores. "Hoy me han comunicado la parte mala del fútbol. Sufro una lesión de ligamento cruzado interior de la rodilla derecha. Desde ya pensando en la recuperación y ansioso por volver al césped de nuevo", decía en un breve comunicado en sus redes sociales allá por octubre del 2023. Hoy, la historia es completamente distinta.

En unas declaraciones en los medios oficiales del club tras la firma decía lo siguiente: "Para mí es un orgullo seguir defendiendo este escudo y esta camiseta. Es el club que me lo ha dado todo. No tengo ningún pero hacia al Betis, siempre me han acogido muy bien. El crecimieno ha sido brutal. Con ganas de empezar la próxima temporada. Mi sueño es poder debutar con esta camiseta y hacer gol el día de mi debut".