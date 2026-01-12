Los 10 conciertos de 2026 en Sevilla

Acaba de empezar el año y todavía quedan muchos conciertos por confirmarse en la capital hispalense, pero por el momento hay (al menos) una decena que nadie debería perderse. Las grandes voces del panorama nacional serán protagonistas del primer semestre de 2026. El reencuentro entre Amaia, los músicos de La Oreja de Van Gogh, el público y temas como 20 de enero será uno de los momentos más esperados. No tienen menor peso las cuatro fechas que ha confirmado el onubense Manuel Carrasco en la capital hispalense, el regreso a los escenarios de la banda El Último de La Fila después de tres décadas o el ejercicio de nostalgia de Dani Martín, que ya ha conseguido llenar el madrileño Wizink Center hasta en 10 ocasiones con su gira 25 p**tos años.

El plano internacional también tendrá peso. El legendario Lenny Kravitz pisará la ciudad por primera vez y, apenas un mes después, hará lo propio el puertorriqueño Don Omar.

Amaia

Imagen de archivo de la cantante Amaia. / PIRINEOS SUR

Después de visitar diferentes festivales, la pamplonesa visitará la ciudad con su gira Arena en la que presenta su nuevo disco, Si abro los ojos no es real. Con su estilo inconfundible y una puesta en escena íntima pero poderosa, Amaia sumergirá al público en un universo sonoro donde la emoción y la cercanía prometen ser protagonistas.

Fecha: 6 de febrero.

6 de febrero. Lugar: Cartuja Center CITE.

Cartuja Center CITE. Precio: Agotadas.

Fito y Fitipaldis

El cantante Fito Cabrales. / Nacho Cubero/EP

Más de dos años y medio después de sus últimos conciertos, Fito & Fitipaldis vuelven a la carretera con Aullidos Tour. Una gira en la que, además de repasar grandes éxitos de su carrera como Soldadito Marinero y La casa por el tejado, presentarán su nuevo álbum El monte de los aullidos. Un tour que empezó a finales de este 2025 y se extenderá hasta el mes de mayo.

Fecha: 21 de marzo.

21 de marzo. Lugar: Estadio de la Cartuja.

Estadio de la Cartuja. Precio: Agotadas.

La Oreja de Van Gogh

La gira Tantas cosas que contar será todo un viaje a través de los grandes éxitos del grupo después del esperado (y sorprendente) reencuentro con Amaia. Prometen tocar himnos como Puedes contar conmigo, Rosas y 20 de enero. Todas esas canciones que, 30 años después, siguen latiendo bien fuerte en la memoria colectiva.

La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero al frente. / D. S.

Fechas: 30 de abril y 1 de mayo.

30 de abril y 1 de mayo. Lugar: Estadio de la Cartuja.

Estadio de la Cartuja. Precio: Desde 38,88 euros.

Alejandro Sanz

El artista Alejandro Sanz. / HILDA RÍOS/EFE

Tras haber llenado grandes estadios en Latinoamérica, el artista llegará a la ciudad con su nuevo tour ¿Y ahora qué? La gira lleva el mismo título que su último álbum compuesto por seis canciones en las que han participado voces como las de Shakira y Manuel Turizo. Un disco que representa una evolución en su sonido, su proceso creativo y su forma de contar historias.

Fecha: 6 de junio.

6 de junio. Lugar: Estadio de la Cartuja.

Estadio de la Cartuja. Precio: Desde 60,50 euros.

Lola Índigo

La cantante Lola Índigo. / Carlos Ortega/EFE

Convertida en una referencia del pop urbano español, la granadina ha construido una carrera marcada por la ambición artística, el impacto visual y una evolución sonora constante. Tras pasar unos meses retirada de los escenarios y de haber llenado el Estadio de la Cartuja en su última visita a la ciudad, vuelve con un espectáculo nuevo.

Fecha: 11 de junio.

11 de junio. Lugar: Icónica Santalucía Sevilla Fest.

Icónica Santalucía Sevilla Fest. Precio: Desde 60 euros.

Dani Martín

El madrileño Dani Martín. / JUANJO MARTIN / EFE

Después de actuar 10 veces –que se dice pronto– en el Wizink Center agotando todas las localidades, el madrileño llega a Sevilla con su gira 25 p**tos años. Promete un recorrido por los temas más icónicos de su carrera, asegurando un espectáculo cargado de emociones, recuerdos y música en vivo que no dejará a nadie indiferente.

Fecha: 12 de junio.

12 de junio. Lugar: Estadio de la Cartuja.

Estadio de la Cartuja. Precio: Desde 42 euros.

Manuel Carrasco

El cantante onubense Manuel Carrasco. / Ricardo Rubio / EP

Cuatro conciertos ofrecerá el onubense en la ciudad para presentar Salvaje desde la Raíz. Las citas tendrán identidades diferenciadas y cada una rendirá homenaje a sus giras y discos más recientes. Pese a esta diversidad, existirá un hilo conductor entre las cuatro noches y promete un despliegue técnico excepcional.

Fechas: 13, 14, 19 y 20 de junio.

13, 14, 19 y 20 de junio. Lugar: Estadio de la Cartuja.

Estadio de la Cartuja. Precio: Desde 44 euros.

El Último de la Fila

Regreso de El Último de La Fila / Ricardo Rubio / EP

Manolo García y Quimi Portet han confirmado la vuelta a los escenarios de El Último de La Fila tras prácticamente tres décadas de ausencia. Una de las bandas más influyentes de la historia del pop rock español revivirá un repertorio que forma parte del patrimonio cultural de diversas generaciones. Se trata de uno de los acontecimientos más esperados.

Fecha: 27 de junio.

27 de junio. Lugar: Estadio de la Cartuja.

Estadio de la Cartuja. Precio: Agotadas.

Lenny Kravitz

El legendario Lenny Kravitz. / Torben Christen/EFE

Con más de tres décadas de carrera, cuatro premios Grammy y un estilo que mezcla rock, soul y funk como nadie, ha dejado una huella imborrable en la música. Su última gira mundial, impulsada por el álbum Blue Electric Light, está llenando recintos en todo el mundo y confirma el espectacular momento creativo del artista.

Fecha: 1 de julio.

1 de julio. Lugar: Icónica Santalucía Sevilla Fest.

Icónica Santalucía Sevilla Fest. Precio: Desde 65 euros.

Don Omar

El artista puertorriqueño Don Omar. / Alonso Cupul/EFE

El artista puertorriqueño, el gran rey del reggaeton, llegará a Sevilla en pleno verano. La expectación por su visita es máxima. Así lo demuestra que las entradas se agotaron en tan solo dos horas. Será una oportunidad única para disfrutar en directo de una de las mayores leyendas en la historia de la música urbana con éxitos como Dale Don o Bandoleros.