Manuel Carrasco, agradecido por el éxito en la venta de entradas para sus conciertos en Sevilla: "Habéis estado siempre al pie del cañón"

El 2026 se presenta en el horizonte con esperados encuentros musicales a la vista; entre ellos, los cuatro conciertos de Manuel Carrasco en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. El artista onubense anunció la noticia a principios de diciembre y será el próximo mes de junio cuando miles de fans puedan disfrutar de este espectáculo, bajo el universo conceptual titulado 'Salvaje desde la raíz'.

Sin embargo, más allá de la expectación, la venta de entradas ha supuesto un rutundo éxito para el músico y, en solo cuatro días, se han agotado todas las localidades para dos de los conciertos. Ha sido el propio Manuel Carrasco quien lo ha comunicado a través de sus redes sociales, aprovechando la ocasión para agradecer a sus seguidores por haberle acompañado durante todo este tiempo.

Manuel Carrasco envía un mensaje de agradecimiento

"Me paso por aquí porque ya no me quedan palabras para agradecer tanto", afirma el artista visiblemente emocionado. "En solo cuatro días, dos estadios agotados de los cuatro que haremos en junio". Con estas palabras, el onubense comienza a expresar lo que significa para él este momento, al tiempo que hace hincapié en la velocidad con la que su público ha respondido a este nuevo proyecto conceptual, después de que las entradas saliesen a la venta el pasado 18 de diciembre a las 12:00 horas. "Habéis estado siempre al pie del cañón y, ahora que se acaba el año, quería agradecérloslo mucho".

"Esto es lo que hace que todavía tengamos muchísima más motivación para poder sorprenderos y daros lo mejor que tenemos. Esto no sería posible si vosotros no estuvieráis ahí", prosigue. "Sois lo mejor que me ha pasado porque, de alguna manera, cumplís todos mis sueños y todas las ideas locas que se me pasan por la cabeza. Nos viene un año muy bonito y espero poder compartirlo con muchos de ustedes. Os deseo lo mejor: mucha salud, mucho de todo lo bueno; y os quiero", concluye el artista.

Manuel Carrasco en Sevilla el próximo mes de junio

A lo largo de dos fines de semana consecutivos, Manuel Carrasco reunirá cuatro espectáculos inéditos, convirtiendo así su vuelta al estadio sevillano en uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera hasta el momento. Además, cuenta con la posibilidad de reunir aproximadamente a 280.000 personas en un mismo recinto. Es decir, 70.000 por noche; y dos de esas noches ya han sido cubiertas.

En concreto, cada concierto contará con una identidad propia y diferencial. De esta forma, Manuel Carrasco rinde homenaje a todas sus giras anteriores, que han pasado por el Estadio de La Cartuja, entre 2016 y 2025. Por el momento, las fechas previstas son el sábado 13 ('Viento Salvaje'), el domingo 14 ('La cruz salvaje'), el viernes 19 ('Corazón Salvaje) y el sábado 20 de junio ('Pueblo Salvaje').

Esta es una forma también de poner en valor el vínculo que el cantante siempre ha mantenido con la capital hispalense. Por ello, en 2024 fue nombrado Hijo Adoptivo de Sevilla.