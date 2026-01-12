Llega un nuevo frente a Sevilla: estos son los días en los que se esperan lluvias esta semana

Tras varios días de sol en Sevilla, marcados por el paso de una ola de frío que dejó los termómetros cerca de los 0ºC, el tiempo en la capital hispalense durante la tercera semana de enero se verá condicionado por el paso de varios frentes asociados a borrascas atlánticas, que harán necesarios los paraguas durante algunas jornadas.

En concreto, el primer frente que afectará a Sevilla llegará durante la madrugada del martes 13 de enero, entrando por el oeste peninsular. Aunque tendrá una mayor incidencia en el norte del país, dejará precipitaciones en la zona occidental de Andalucía, incluida la provincia sevillana.

Según la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el martes comenzará con un 65% de probabilidad de lluvia desde la medianoche hasta las 12 del mediodía, un porcentaje que ascenderá hasta el 95% a partir de esa hora y se mantendrá durante el resto de la jornada, confirmando un día pasado por agua en Sevilla.

El tiempo en Sevilla durante la tercera semana de enero / Aemet

Aunque este primer frente comenzará a retirarse el miércoles, la inestabilidad no desaparecerá por completo. Durante esta jornada, la previsión apunta a un 75% de probabilidad de precipitaciones desde la madrugada hasta las 12 del mediodía, correspondientes a los últimos restos del frente que atravesará la ciudad antes de dar paso a un breve intervalo de transición.

Una nueva borrasca apunta al final de semana

No obstante, los modelos meteorológicos ya señalan la posible llegada de una nueva borrasca a partir del jueves, que podría dejar lluvias en buena parte de España entre el jueves y el viernes. Aunque la evolución exacta de este sistema aún es incierta, todo apunta a que Sevilla volverá a verse afectada.

De momento, la previsión de AEMET sitúa la probabilidad de lluvia en un 60% el jueves, que aumentará hasta el 95% el viernes 16, mientras que el sábado 17 se mantendría en torno al 65%, lo que refuerza la idea de un fin de semana mayoritariamente lluvioso, a la espera de nuevas actualizaciones.

En cuanto a las temperaturas, serán más suaves que las registradas durante la última semana, cuando el frío fue el protagonista. El lunes se esperan mínimas de 5ºC y máximas de 17ºC, mientras que el martes se notará un ascenso térmico, con valores en torno a 10ºC de mínima y 18ºC de máxima. El miércoles los termómetros oscilarán entre 8ºC y 17ºC, descendiendo ligeramente el jueves hasta 7ºC de mínima y 15ºC de máxima. El viernes 16 de enero volverán a subir, con 8ºC y 17ºC, y el sábado llegará con mínimas de 5ºC y máximas de 15ºC.