Debut rico en dudas

Hace hoy su puesta de largo como gestor de la plaza de toros Lances de futuro, la empresa del sevillano José María Garzón y lo hace en el corazón de una incertidumbre que nos agobia. Es ese sinvivir la duda de si accederá José Antonio Morante a volver a enfundarse el chispeante. Dicen que ya ha encargado al sastre sus cinco vestidos habituales y por lo pronto aparece de corto en el cartel de las fiestas de La Puebla. Dicen, dicen y dicen que el nuevo empresario tiene dos bocetos de Feria diseñados, uno con el orfebre cigarrero como pilar y otro sin él. Dicen que la posibilidad de su ausencia provoca fuertes dolores de cabeza al nuevo gestor y que en caso contrario tiene con Morante, Ortega y Aguado el cartel del Domingo de Resurrección. ¿Se desvelarán estas dudas en el acto de hoy con la prensa especializada? Pase lo que pase no cabe la menor duda de que pocas veces se ha visto una influencia como la que ejerce hogaño Morante.