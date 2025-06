Betis: El Atlético va fuerte a por Johnny

Sevilla/El Atlético de Madrid quiere a Johnny Cardoso como principal refuerzo para el centro del campo la próxima temporada. Y en las últimas horas, los colchoneros han dado un paso adelante presentando una propuesta de 30 millones de euros, bonus incluidos, que se acerca más a esa cifra de 40 que pretenden los de Heliópolis.

Según avanza Matteo Moretto, gran experto en el mercado de fichaje, y ha podido confirmar este diario, el Atlético intenta incluir también en la operación algún jugador del filial rojiblanco que pueda interesar al conjunto de La Palmera, lo que acercaría más aún la cifra del club madrileño a las pretensiones del Betis.

El acuerdo entre Johnny Cardoso y el Atlético está bastante encauzado. Al internacional por Estados Unidos le seduce más la opción de seguir en LaLiga española que dar el salto en la Premier y ve con buenos ojos la opción de jugar en el equipo de la capital de España, pues sabe de primera mano que es muy bien valorado por Diego Pablo Simeone.

No obstante, en todo este asunto se encuentra el Tottenham, con esa opción de compra de 25 millones a ejecutar durante este mes de junio, aunque de momento no hay noticia de los Spurs y el propio Johnny no tiene intención de jugar en el equipo londinense, cosa que haría que esa opción de compra quedara disuelta.

Así, el Atlético sube el nivel de las negociaciones con el Betis en busca de un acuerdo que satisfaga a todas las partes (el Internacional de Porto Alegre tiene el 20% de una venta de Johnny) y que en el que caso de los de Heliópolis le permitiría acudir al mercado con más fuerza económica en busca de los deseados refuerzos.