El Betis, obligado a un reseteo inmediato

La plácida victoria del Barcelona ante el Betis debe dejar un análisis importante de aviso para los verdiblancos, que tras el tanto tempranero de Antony dieron una imagen bastante floja ante un cuadro azulgrana que se sintió muy cómodo sobre el maltrecho terreno de juego de La Cartuja.

Y es que el maquillaje final, con ese 3-5, no ocultó el pésimo partido que firmaron los de Heliópolis, con un Manuel Pellegrini sin la lucidez de otras ocasiones para buscar soluciones en pos de que su equipo diera una imagen muy distinta a la dada en muchas fases del partido.

HUECOS POR TODOS LADOS

Si algo aprovechó el Barcelona fue la tremenda debilidad del Betis sin balón. Si cualquier rival es capaz de hacerle daño a los de La Palmera teniendo la pelota, un equipo de tanta calidad como el Barcelona, mucho más. Pedri se sintió como en casa con el balón ante un doble pivote bético compuesto por Marc Roca y Altimira, que apenas mordía y que veía como Lamine Yamal jugaba por dentro y rompía líneas con suma facilidad.

El Cucho, resignado al igual que el resto de compañeros, tras encajar el Betis uno de los goles ante el Barça. / Antonio Pizarro

Además, la estrella azulgrana caía también a la derecha y ahí había superioridad de los de Hansi Flick con Koundé y Roony, llegando dos de los cinco goles del Barça en centros desde la derecha rematados por Ferran Torres. Ni Valentín Gómez ni, especialmente, los centrales, Bartra y Natan, tuvieron su mejor tarde, la medular –incluyendo también a un desaparecido Fornals– tampoco, y el Barcelona no perdonaba. Ni rastro de ese Betis fiable a nivel defensivo que hasta este partido se veía en la hierba. Y todo, sin olvidar la no presencia de un Amrabat al que se le esperaba para tan importante cita...

SIN RESPUESTA TRAS EL 1-2

El Betis tiene su propia identidad de juego. Trabaja algunos aspectos en función del rival, pero sin perder nunca la idea de juego de Manuel Pellegrini, pero éste tampoco tuvo su mejor día. De hecho, fue incapaz de detectar esa superioridad por dentro de un Barça que jugaba al ritmo de Pedri y de cambiar el plan de partido después de que el Barcelona volteara rápidamente el tanto de Antony.

Marc Roca y Altimira intentan frenar a Roony. / Antonio Pizarro

Y es que en muchos momentos no hubo ni rastro del Betis que se venía viendo en los últimos encuentros, cosa también responsabilidad del buen técnico chileno, lo que obliga a un profundo reseteo de cara al encuentro del jueves en Zagreb.

AUTOCRÍTICA Y REALIDAD

Jugar la Liga de Campeones no es una obligación para el Betis, sino una ilusión. Y todo lo que sea crearse unas expectativas altísimas, es caer en una frustración constante. Los verdiblancos caminan en la misma senda de campañas anteriores, en esos puestos que dan derecho a jugar competición europea al final de la temporada, por eso bien harían en Heliópolis en apostarlo todo a las dos competiciones del KO, la Copa y la Europa League (otra vía para esa ilusión llamada Liga de Campeones), sin dejar de lado la Liga, como siempre indica Pellegrini.

FICHAJES FUTUROS

Si algo se sigue viendo en el campo ante equipos poderosos, es el sufrimiento del Betis cuando no tiene el balón. Y en parte, eso proviene de la ausencia de jugadores con un perfil similar al de Amrabat. De cara al curso venidero, ya sea con o sin el internacional marroquí en las filas verdiblancas, necesita el cuadro verdiblanco dos futbolistas de esas características, que a la postre también son vitales cuando llega la hora de la verdad en las competiciones europeas. Y si algo quedó también claro el pasado sábado, es la necesidad de reforzar el lateral izquierdo.

Abde presiona a Pedri en un lance del choque. / Raúl Caro / Efe

Valentín Gómez viene cumpliendo a las mil maravillas, estando por delante de Ricardo Rodríguez y un Junior que en su vuelta a casa no ha empezado con buen pie. Pero el ex de Vélez es central y necesita el Betis un lateral zurdo que eleve bastante el nivel de los dos actuales que hay en el plantel.

Sin dar de lado la Liga, los dos torneos del KO aparecen como las vías para apostar fuerte

Pero de cara a invierno, lo más inmediato, es reforzar la delantera (punta y extremo izquierdo). Si el Betis quiere aspirar en Europa a cotas altas, necesita un 9 que compita con el Cucho. Además, en breve, Amrabat se irá a la Copa de África con un Abde que ahora mismo es un pilar ofensivo fundamental, pues Riquelme, en Liga, no acaba de dar un paso adelante.

Deberes para una dirección deportiva que, de la mano de Manu Fajardo y Álvaro Ladrón de Guevara, viene trabajando muy bien el mercado para que cuando haya necesidades, éstas sean cubiertas. Y este Betis, las tiene.