Pablo García hace historia en el Betis: el primero en anotar desde prebenjamines al primer equipo

En la noche de este jueves 30 de octubre se enfrentaban el Real Betis Balompié y el Atlético Palma del Río en Copa del Rey. Llegaba la primera ronda para los de Manuel Pellegrini, que hacía 10 cambios en el once respecto al choque ante el Atlético de Madrid. Uno de ellos era Pablo García, que por primera vez en la temporada salía desde el inicio en un partido oficial con el primer equipo. Y no le ha hecho falta más para hacer historia con el combinado de La Palmera.

Cuando debutó en competición oficial con el combinado bético se convirtió en el primer futbolista de la historia en jugar en todas las categorías existentes, desde prebenjamines hasta el primer equipo. Como delantero voraz que es, ha anotado gol en absolutamente todas ellas, por lo que con le tanto que ha marcado esta noche ante los cordobeses que ponía el 0-3 en el marcador, se ha convertido en el único futbolista de la historia del Betis que ha marcado en todas las categorías existentes en la entidad. Pero el tema no quedó sólo en un gol, ya que además a los pocos minutos de comenzar la segunda parte se hizo con su doblete con un buen golpeo con la pierna diestra.

Las fotos del Atlético Palma del Río-Betis / José Manuel Vidal | Efe

Una joya en Heliópolis

El crecimiento del sevillano ha sido total en las últimas temporadas. La participación con el juvenil en competiciones importantes y marcando goles por cada campo que visitaba fue uno de esos momentos clave en la carrera de un futbolista que comienza a catapultarlo hasta los focos. Con el Betis Deportivo tuvo una campaña irregular el año pasado en cuanto a goles, pero muy fructífera en lo que se refiere a ese famoso concepto en el mundo del fútbol como es el de 'curtirse'.

Sus participaciones con la selección en sus categorías inferiores han sido muy buenas, al igual que los pocos minutos que el Ingeniero le ha ido dando con el primer equipo. Como muestra de su potencial, su valor de mercado se ha disparado hasta los 10 millones de euros en Transfermarkt, pero la cotización real a día de hoy dobla o triplica ese valor.