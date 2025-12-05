Flick, sobre el Betis: “Tiene un equipo fantástico”

Rueda de prensa de Hansi Flick en la previa del partido ante el Betis.

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, celebró este viernes el "paso adelante enorme" que ha dado su equipo en las últimas semanas tras la dura derrota sufrida ante el Chelsea en Stamford Bridge (3-0) en la Champions League. El técnico alemán transmitió un mensaje de confianza y unidad en la rueda de prensa previa al duelo liguero frente al Betis.

"Estamos contentos, jugando a muy buen nivel. Tengo confianza en mi equipo, lo veo en cada entrenamiento. Cuando estamos todos bien conectados, todo va bien", afirmó Flick, que insistió en que su Barça "tiene que jugar unido, unos para otros".

Sobre el rival, el Betis, el entrenador culé fue claro: "Tienen un equipo fantástico, con jugadores de gran calidad individual. Necesitamos demostrar lo que somos". Flick señaló que la victoria ante el Atlético les ha dado confianza, pero recordó que "hay que demostrarlo de nuevo mañana".

El técnico también repasó la actualidad de su plantilla. Confirmó que Fermín López podría disponer de minutos, aunque no será titular, y valoró muy positivamente la renovación de Eric Garcia hasta junio de 2031: "Está rindiendo a muy buen nivel. Conoce muy bien el club y se merecía este contrato. Además, es importante en el vestuario; vive por este club".

Flick destacó la profesionalidad del central: "Si quiere ser líder, es importante ser disciplinado y estar pendiente del equipo, juegue donde juegue o incluso si empieza en el banquillo".

El alemán elogió igualmente la intensidad de Raphinha y el crecimiento de Gerard Martín, utilizado recientemente como central zurdo. Sobre Lamine Yamal, fue especialmente entusiasta: "Ha mejorado mucho en defensa y también en ataque. Hoy en el entrenamiento ha estado increíble. Siempre quiere mejorar".

Respecto a la gestión del vestuario, Flick reconoció que "lo más difícil" de su trabajo es elegir a los once titulares. "No todos pueden jugar. Les digo que disfruten del fútbol y de sus compañeros", comentó, entendiendo que algunos jugadores puedan sentirse descontentos. Como ejemplo positivo, destacó la actitud de los futbolistas que entraron en los minutos finales ante el Atlético, mostrando la unidad que reclama para su equipo.