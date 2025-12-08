De un rival más cómodo a uno de Primera, los posibles rivales del Betis en la Copa del Rey

Este martes se sortea (13:00) en la Ciudad del Fútbol de La Rozas los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, un sorteo puro, a excepción de los equipos que disputan la Supercopa de España y que entran ya en acción jugando ante los rivales de menor categoría, en el que el Betis podría medirse desde a un conjunto de Primera Federación hasta uno de Primera División.

Y es que habrá una eliminatoria que enfrente a dos equipos de la máxima categoría, lo que deja abierta la posibilidad, por mínima que sea, de que haya un derbi sevillano. Hace un par de años ya le pasó al conjunto verdiblanco, pues quedó emparejado con el Alavés,a la postre vencedor de la eliminatoria, en el único cruce de conjuntos de Primera que había.

Quedan en el torneo 17 equipos de Primera (Alavés, Osasuna, Mallorca, Celta, Valencia, Getafe, Elche, Villarreal, Levante, Rayo, Real Sociedad, Betis y Sevilla), contando los cuatro de la Supercopa (Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic) que se cruzarán con los de menor categoría: el Ourense, que aunque milita esta campaña en Primera RFEF procede de la Copa Federación y ya ha eliminado al Oviedo y al Girona, y el Atlético Baleares, de Segunda RFEF, y que en la anterior ronda dejó en el camino al Espanyol. Los otros dos conjuntos de la Supercopa de España jugarán frente a alguno de los otros cuatro de Primera RFEF que quedan (Murcia, Eldense, Guadalajara y Talavera), de forma que dos de ellos quedarán emparejados con dos rivales de Primera División.

Llegados a estas alturas del sorteo, ya sin criterios de proximidad ni ningún otro, sólo con el condicionante de jugar en el campo del escuadra de menor categoría, quedarán 11 equipos de Primera y nueve de Segunda (Granada, Cultural Leonesa, Sporting, Huesca, Albacete, Deportivo, Eibar, Burgos y Racing), de forma que un enfrentamiento de dieciseisavos de final enfrentará a dos equipos de LaLiga EA Sports.

Al Betis podría tocarle de esta forma desde un conjunto de Primera RFEF, un rival en teoría asequible, uno de Segunda División que estadísticamente es lo más probable, pero que al jugar a domicilio podría complicar las cosas, hasta un conjunto de Primera siendo entonces el orden de extracción de la bola lo que determinaría en qué campo se jugaría el encuentro.

Las fechas para disputar el encuentro son entre el 16 y el 18 de diciembre, pero como quiera que el plantel de Manuel Pellegrini visita el lunes 15 Vallecas (21:00) los verdiblancos deberían jugar en Copa el jueves de la próxima semana. Como quiera que los horarios de la jornada 18 ya son oficiales podría haber cambios, ya que el Eibar, por ejemplo, recibe al Valladolid el viernes 19, el Deportivo juega en Andorra el sábado 20 de diciembre (14:00), el mismo día que se enfrentan Huesca y Racing (16:15) sin que se cumplan las 48 horas reglamentarias en caso de jugar contra el Betis el jueves 18, por lo que podrían aún variar horarios de liga en una jornada en la que los heliopolitanos reciben el domingo 21 de diciembre al Getafe a las 21:00.