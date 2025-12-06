Pellegrini: "No bajamos los brazos pese a un mal día defensivo"

Manuel Pellegrini analizó la derrota del Betis ante el Barcelona y señaló que los errores defensivos y la efectividad del rival fueron determinantes. "Creo que la clave estuvo en que les dimos demasiadas licencias defensivas y ellos tuvieron una gran efectividad para concretarlas. En el primer tiempo tuvimos tantas ocasiones como ellos, pero ellos las convirtieron y nosotros no", indicó el chileno en Movistar.

Pese al resultado, destacó la entrega del equipo: "Si hay que perder, aunque a mí lo que menos me gusta es perder, que sea así: sin bajar nunca los brazos, buscando siempre la posibilidad de acortar distancias en el marcador".

El entrenador verdiblanco también mencionó la acción polémica del encuentro: "Ese penalti en el segundo tiempo les permitió aumentar aún más la diferencia, pero hasta el final buscamos descontar. Nos tocó un mal partido defensivo. Es muy importante no bajar nunca los brazos; los marcadores pueden darse la vuelta", insistió el santiaguino, muy molesto por ese penalti en contra: "Como dicen los propios árbitros en las charlas previas al campeonato, si primero le pegan en el cuerpo y después en la mano… Pero hay un VAR y ellos sabrán lo que hacen. Con 1-4 nadie reclamó nada. Inventan un penalti para estirar más el marcador".

Aun así, evitó reducir la derrota a esa jugada: "No podemos pensar sólo en el penalti para explicar la derrota. Lo que más valoro es no bajar nunca los brazos".

En su análisis del apartado defensivo, Pellegrini reconoció el mal día de su equipo: "Tuvimos errores defensivos importantes y ellos finalizaron en el área con demasiada facilidad. Veníamos siendo la segunda mejor defensa del campeonato y hoy nos tocó un mal día. Desgraciadamente, contra el Barcelona no puedes tener un mal día defensivo; ellos son muy efectivos".

El técnico también actualizó el estado físico de Natan: "Sintió una molestia en la rodilla; pudo seguir, pero después lo cambiamos. Natan y Marc venían jugando mucho y, además, con un golpe en el primer tiempo, vimos que era mejor sustituir a ambos". Asimismo, explicó otros cambios realizados: "Altimira tenía amarilla y por eso lo cambiamos. Los cambios no han sido para señalar a nadie, porque cuando defendemos mal, defendemos todos mal, y cuando atacamos, atacamos todos también".