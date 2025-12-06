Marc Roca: "Nos han hecho dos goles que nos han trastocado los planes"

El futbolista del Betis Marc Roca admitió tras la derrota en La Cartuja ante el Barcelona, que "ha sido un partido complicado" en el que han "entrado bien" con el 1-0, pero que después el rival ha "hecho dos goles que han trastocado los planes".

"Con poco nos han hecho mucho daño. Partido difícil para nosotros", dijo el central ex del Barcelona en declaraciones a Movistar. "Creo que nos han metido dos goles muy parecidos. A lo mejor falta de contundencia por nuestra parte. Dos varapalos tan rápidos te dejan un poco así... pero el equipo no ha bajado los brazos", añadió Bartra, quien también reconoció que los adversario "han estado muy bien".

"Nos ha costado defender en bloque bajo. Faltó contundencia. Mala suerte en el cuarto gol... las cosas no han salido de cara. El penalti es bastante dudoso, pero no hay excusas, hay que seguir trabajando para que no suceda esto", argumentó, quien en su opinión el penalti pitado a`por unas manos suyas "es un poco riguroso".

"Hemos luchado hasta el final. Hay que pasar página, el jueves hay otro partido y seguimos", declaró el medio centro en alusión al partido que les medirá en Croacia al Dinamo de Zagreb en la Europa League.