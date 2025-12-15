Pellegrini: "Aquí empataron el Madrid y el Barcelona"

El entrenador del Betis ha analizado el empate de su equipo en Vallecas, tratando las siguientes cuestiones.

Análisis del partido

"Creo que el empate fue un resultado justo. Los dos equipos trabajaron bien el partido desde el primer minuto. Las ocasiones de gol, además, creo que fueron las mismas. Quizás ellos tuvieron más el balón, pero sin peligro".

Valoración positiva

"Es un buen punto en un campo de visita, un campo donde empataron Madrid y Barcelona. El equipo estuvo concentrado defensiva y ofensivamente; nos faltó crear un poco más. Los puntos jugados fuera, si no se pueden ganar, es importante no perderlos. Salimos desde el comienzo a ganar; el rival era complicado. Siempre sumar fuera de casa es importante".

No marcar

"Llevamos una racha larga sin perder fuera. Pablo García tuvo una oportunidad clara y Riquelme llegó alto. Ellos dieron al poste. Fue un partido equilibrado".

Deossa

"Creo que va a hacer un buen aporte. Por ahora tiene que seguir aportando su potencia. Tiene un margen de mejora importante".

Mendy

"No me sorprende porque trabajamos con él más de un año. Es un jugador con muchas condiciones físicas y potencia. Es un jugador joven que todavía tiene mucho que aprender en un puesto de aplicación. Me alegro por el trabajo que está haciendo".

Pablo García en ataque

"Pablo siempre va a ser una opción. Maneja tres posiciones en el ataque. Es un jugador que tiene facilidad para el remate y mucha potencia. Hubo una buena tapada de Batalla tras un buen remate. En la medida en que vaya rindiendo, va a ser, por supuesto, una opción".