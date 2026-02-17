El Ayuntamiento de Sevilla compra al Estado por 1,4 millones la casa 10 del Patio de Banderas

El Ayuntamiento de Sevilla ha cerrado en casi 1,4 millones la compra al Estado de la casa número 10 del Patio de Banderas. Tras adquirir hace pocos años la 7-8, el Consistorio puso sus miras en este inmueble que es vital para comprender la evolución del recinto, ya que en él se enmascara parte del palacio fundacional. La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado viernes la adquisición directa para su posterior adscripción al Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial.

En la documentación que tuvo acceso ester periódico se detalla que, con fecha del pasado 26 de diciembre, se recibió escrito de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Andalucía-Sevilla, indicando las condiciones de la venta. El pago de los 1.363.000 euros se realizará con remanentes de los años 2025, 2026 y 2027 a razón de 681.500, 340.750 y 340.750 euros.

La adquisición de las casas del Patio de Banderas por parte del Ayuntamiento es una tarea pendiente desde que el gobierno de la República cedió en el año 1931 el conjunto palaciego pero se reservó la propiedad de las viviendas por las rentas que generaba. Su importancia patrimonial es grande, ya que muchas guardan vestigios del primer recinto del Alcázar (siglo XI). Por ello, el Ayuntamiento adquirió la casa 7-8, que encierra el palacio de Al Mutamid, como reveló en primicia este periódico, y que fue rehabilitada por Patrimonio del Estado previamente.

Posteriormente, el Consistorio señaló como prioritarias otras dos viviendas del conjunto: la 2 y la 10. De todas las casas que formaron parte esencial del conjunto palatino islámico, es la única perteneciente a los recintos fundacionales, junto con la 9, que penetra de manera tosca e injustificable dentro del núcleo de edificación cedida al Ayuntamiento de Sevilla en 1931. Su factura es reciente si atendemos a su configuración como vivienda a inicios del siglo XX, pero sus muros mantienen el alzado íntegro de varias estancias pertenecientes al palacio almohade del Yeso, uno de los iconos de la arquitectura islámica española.

Es la unica casa perteneciente a los recintos fundacionales

Se sitúa entre el apeadero de ingreso al monumento, construido por Vermondo Resta en 1610, y el Patio del Yeso y Cuarto de Don Fadrique, fechados en los siglos XII y XIV respectivamente. En su interior se conserva íntegramente en planta alta la nave meridional del palacio almohade y mantiene como pavimento la techumbre forzada que hoy cierra a media altura respecto a la original, dicha estancia palatina. En sus muros deben conservarse huellas de la armadura original y tal vez algo de decoración almohade. Por otra parte, el lado oriental es también original, dándose la paradoja de que abre ventanas al mismo patio islámico.

En su medianera sur, topa con el cuarto medieval del Maestre lo que lo hace intransitable y lo convierte en una dependencia aislada. En el lado este, sus estancias ocupan el espacio en el que originalmente, antes de la construcción del apeadero, se ubicaba otro palacio islámico ya desaparecido. En esa zona se abren posibilidades interesantes para la investigación del subsuelo y sobre todo para habilitar pasos con la sala superior del apeadero, imprescindibles para la optimización de su acceso.

En el bajo de esta vivienda se instalaron las nuevas taquillas del recinto. Durante las obras, salieron a la luz las fábricas originales de tapial del siglo XI. Unos vestigios históricos que quedaron integrados en los trabajos de rehabilitación.