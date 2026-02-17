El alcalde de Sevilla redobla sus críticas a la Junta por los parkings en el centro: “Que no tramiten tonterías”

“El mismo comentario que hice el otro día sobre la Consejería de Cultura lo hago ahora sobre la Consejería de Medio Ambiente. Le solicitaría que instara a sus técnicos a que no tramiten tonterías. Mientras sea alcalde, ningún parking va a salir del casco histórico. Es más, faltan aparcamientos para residentes y rotatorios. De los dos tipos”. Esta fue la respuesta que dio ayer José Luis Sanz al ser preguntado por el dictamen de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente sobre la modificación propuesta para el Plan General. Sostiene que debe someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, por lo que la Junta de Andalucía rechaza la tramitación simplificada (conocido como Informe Ambiental Estratégico) solicitada por el gobierno municipal al considerar que el cambio de uso puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente y el patrimonio de la ciudad.

En el informe al que tuvo acceso este periódico, la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Sevilla, Concepción Gallardo Pinto, argumenta que la modificación propuesta del Plan General persigue la continuidad de la situación existente, “que lejos de ayudar a revertir los problemas existentes, contribuye a consolidar una situación sin opción de reversibilidad que produce efectos contrarios a los objetivos, líneas de actuación y medidas para el desarrollo sostenible que deben perseguirse en la planificación de las ciudades de acuerdo con la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana y la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030”.

El primer edil popular reitera que en el Casco Antiguo faltan plazas de estacionamiento

Estas consideraciones en materia de sostenibilidad urbana se suman a las trabas sobre la protección del patrimonio histórico. Como adelantó Diario de Sevilla, la Junta considera que la modificación presentada tiene una incidencia negativa en el centro, entendiendo que el articulado actual y el esquema de movilidad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) son más respetuosos con el carácter, identidad y valores que llevaron a la declaración del conjunto histórico de la ciudad como Bien de Interés Cultural (BIC).

“Por esa regla de tres había que sacar los aparcamientos rotatorios del casco histórico de la ciudad. Yo le solicitaría a la Consejería de Cultura que instara a algunos técnicos a que no dijeran tonterías, a que no dijeran tonterías”. El alcalde popular sostuvo el miércoles pasado que “estamos hablando de un informe que firma un técnico de la Consejería de Cultura opinando sobre un ámbito que excede a su actuación. No tiene ninguna competencia en esa materia”. Pese a ello, el primer edil desveló que la Gerencia de Urbanismo está ya trabajando en un contrainforme “para resolverlo”.