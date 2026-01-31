Tussam sube las tarifas de la estación de autobuses del Prado

Una subida después de 12 años. Siguiendo las indicaciones de la Intervención y la Secretaria, el Ayuntamiento de Sevilla ha elaborado por primera vez una ordenanza para regular las tarifas por los servicios que Tussam presta en la estación de autobuses del Prado de San Sebastián. Entre los argumentos esgrimidos por el gobierno popular se encuentran que la empresa municipal “ha ido mejorando de manera progresiva la calidad del servicio prestado en la estación de autobuses, incrementando la calidad percibida por el cliente y realizando una actualización de las instalaciones y servicios, lo que ha supuesto gasto e inversión”.

El consejo de administración de Tussam aprobó sin votos en contra la elaboración de la ordenanza. “Desde 2014 no se han visto revisadas las tarifas de la estación. En este tiempo, se ha producido un incremento en los costes de explotación, provocados por los aumentos en las cargas salariales, costes energéticos o costes de vigilancia que nos instan a esta revisión de las tarifas”.

La empresa municipal entiende la medida permitirá atender con un servicio de calidad el funcionamiento de la estación de autobuses como centro destinado a concentrar los servicios de salida, llegada y tránsito con parada en la ciudad de los servicios de transporte público de viajeros por carretera. Otra de las justificaciones es que las tarifas de otras estaciones andaluzas se han ido actualizando recurrentemente. “Recientemente se ha revisado nuevamente la de la estación de Plaza de Armas (2024) o de la estación de Huelva (2025). Por ello, las tarifas de la estación del Prado de San Sebastián son significativamente inferior a la del sector”.

En la documentación a la que tuvo acceso Diario de Sevilla, se expone que la evolución del IPC (en el periodo entre mayo de 2014 y febrero de 2025) ha sufrido un alza del 24,1% según los últimos datos publicados por el INE “que no se han trasladado a las tarifas aplicadas a las empresas usuarias de la estación”.

Por último, Tussam apunta que ha realizado una contención de gastos en el ejercicio hasta el límite de la afectación del servicio, que sólo ha logrado situar la tasa de cobertura en el 31%, habiendo llegado en algunos periodos anteriores a valores de solamente el 22%. "Por ello, es necesario la revisión de las tarifas con el fin de garantizar la viabilidad económica de la estación". La medida fue aprobada ayer inicialmente para actualizar y regular las tarifas de los servicios que se prestan en la estación del Prado.