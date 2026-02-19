La Catedral de Sevilla apuesta por el arte sacro en la restauración de la Capilla Real

"No se sabía que había tantos ángeles". Con esta frase, el conservador Enrique Gutiérrez Carrasquilla sintentiza la labor que ha desarrollado en el retablo que cobija a la Virgen de los Reyes. El esplendor recuperado en esta obra se amplía a toda la Capilla Real de la Catedral de Sevilla que, después de medio año de trabajo, ha reabierto al culto este Miércoles de Ceniza. Una puesta a punto que incluye la labor de conservación practicada por Carrasquilla en la imagen de la patrona de la archidiócesis. En este proyecto, el Cabildo Catedral ha apostado por numerosas firmas del arte sacro sevillano, como muestra de apoyo y respaldo a este gremio tan importante en el tejido productivo de la ciudad.

Son las nueve de la mañana del primer día de la cuaresma. El acceso al templo metropolitano se realiza por la Puerta de las Campanillas, al permanecer aún precintada la de los Palos, tras desprenderse a comienzos de febrero una azucena de la Giralda, debido a las fuertes rachas de viento registradas aquella semana. Los feligreses que entran se dirigen a la Capilla Real, reabierta al culto una hora antes. Desde el 4 de agosto del año pasado ha permanecido cerrada por las restauraciones llevadas a cabo. Allí se encuentran desde bien temprano Francisco Román, delegado de Administración y Patrimonio del Cabildo Catedral; y Marcelino Manzano, delegado de Medios de Comunicación del Cabildo.

La Capilla Real, reabierta al culto este Miércoles de Ceniza. / Juan Carlos Vázquez

La patrona de Sevilla se presenta con el manto morado, símbolo del periodo penitencial que se inicia este miércoles. La imagen fernandina se ha sometido a una labor de conservación, practicada por Carrasquilla. Este profesional, junto a Enrique Gonzálvez (especializado en carpintería religiosa), han acometido la limpieza y restauración del retablo barroco donde se encuentra entronizada la Virgen de los Reyes, obra barroca de Luis Ortíz de Vargas. "Realmente se han restaurado dos retablos, este barroco y el que se encuentra en su interior, también de madera y de estilo renacentista", especifica Ana Isabel Gamero, conservadora del Patrimonio de la Catedral.

La plata

Mención especial requiere el tabernáculo de plata que cobija a la Patrona, una obra cuyo origen se remonta al siglo XIII. Todo apunta a que fue encargado por el rey Alfonso X. Ha sufrido varias remodelaciones a la largo de su ditalatada historia, la primera de ellas para ser adaptado a la Capilla Real. Las puertas de las que en su día disponía (que permitían cubrir o mostrar la imagen mariana) sirven actualmente de fondo del retablo barroco, tras dorarse en el siglo XVII. La restauración del baldaquino ha corrido a cargo de Orfebrería Villarreal, que ha hecho lo propio en el frontal de plata, así como en el dosel donde está inscrita la leyenda "por mí reinan los reyes".

Otra de las piezas de envergadura que se han sometido a esta puesta a punto ha sido la urna de San Fernando, de Laureano de Pina. El taller Arte Marmolejo se ha encargado de este proceso, en el que destaca la limpieza de la guirnalda de flores, donde los elementos dorados han recuperado su tonalidad original. En este punto, Gamero detalla que en la urna de cristal que guarda el cuerpo de Fernando III se ha colocado una sonda para controlar la temperatura y la humedad. Dicho dispositivo también se ha instalado en un angelito cercano a la Virgen de los Reyes, para que cumpla tal función sobre la sagrada imagen. "En la urna de plata se ha instalado una estructura que facilita la apertura de la misma, al aliviarla de peso, los días en los que se expone al rey conquistador", precisa la conservadora de la Catedral.

La Virgen de los Reyes, tras las labores de conservación practicadas por Enrique Gutiérrez Carrasquilla. / Juan Carlos Vázquez

Por lo que respecta a las 29 lámparas votivas y las credencias de plata situadas en la escalinata, la limpieza y reparación han corrido a cargo de los Hermanos Delgado.

Los retablos laterales

Otras obras de talla que se han restaurado son los retablos laterales del Ecce Homo y de San Antonio de Padua. El primero ha sido intervenido por Jesús Mendoza. Lo preside una interesante imagen pasionista de Cristo que, según las primeras investigaciones, apunta al manierismo italiano como posible autoría. El del santo de Padua lo han recuperado los profesionales José Joaquín Fijo y Almudena Fernández.

El retablo del Ecce Homo tras ser restaurado por Jesús Mendoza. / Juan Carlos Vázquez

Mari Cruz Gabarro y Pablo Coleto se han hecho cargo de la limpieza de la piedra y la reja de entrada, mientras que María Gema Pérez (conservadora de textiles) se ha encargado del arreglo del conjunto de tejidos de la Virgen de los Reyes, especialmente de los pecherines que sirven de base para las joyas.

"Hemos querido contar con numerosos profesionales del arte sacro sevillano, en una apuesta decidida del Cabildo Catedral por este gremio", apostilla Gamero.

A partir de este jueves se reanuda el horario de misas en la Capilla Real, de lunes a viernes, a las 8:30, 12:00 y 18:00; los sábados, a las 8:30, 12:00 y 20:00; y los domingos, a las 8:30, 17:00 (en francés) y 18:00.