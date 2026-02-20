El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes
Sevilla ha acogido este viernes un simulacro de incendio en el Hotel Kivir, organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos de Sevilla, en colaboración con la Policía Local y Protección Civil. La actividad persigue el objetivo de mejorar la respuesta ante un incendio desde la prevención y el trabajo conjunto entre el sector público y el privado.
1/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
2/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
3/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
4/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
5/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
6/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
7/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
8/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
9/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
10/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
11/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
12/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
13/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
14/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
15/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
16/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
17/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
18/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
19/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
20/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
21/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
22/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
23/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
24/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
25/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
26/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
27/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
28/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
29/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
30/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
31/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
32/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
33/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
34/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
35/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
36/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
37/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
38/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
39/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
40/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO
41/41El simulacro de incendio organizado por el Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos, en imágenes/ISMAEL RUBIO