La convocatoria del Betis para el derbi

Bakambu se refresca con los aspersores en el entrenamiento en La Cartuja de este sábado.

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido la lista de convocados para el derbi tras un entrenamiento matinal en La Cartuja en la que no ha habido novedades.

Así, el preparador verdiblanco ha convocado a los 23 jugadores que tiene disponibles para este encuentro, teniendo únicamente las bajas por lesión de Isco y Amrabat, y de Valentín Gómez por sanción.

La única novedad con respecto al partido ante el Rayo Vallecano es el regreso de Pablo García, que suma varios partidos sin gozar de minutos con el primer equipo.

La convocatoria al completo es la siguiente: Álvaro Valles, Bellerín, Llorente, Natan, Bartra, Altimira, Antony, Fornals, Chimy, Abde, Bakambu, Ricardo, Adrián, Ricardo, Fidalgo, Riquelme, Deossa, Cucho, Marc Roca, Junior, Ruibal, Pau López, Ángel Ortiz y Pablo García.