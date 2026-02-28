El Betis congrega a más de 20.000 aficionados en el entrenamiento previo al derbi en La Cartuja

Aficionados del Betis, en La Cartuja animando a su equipo en un momento del entrenamiento.

El Betis se ha entrenado esta mañana a puerta abierta en el Estadio La Cartuja, donde más de 20.000 aficionados verdiblancos han acudido a apoyar a su equipo en la previa del segundo derbi de la temporada, un duelo siempre marcado en el calendario y que despierta una enorme expectación en la ciudad.

A las nueve y media de la mañana se abrían las puertas 10 y 14 del estadio, y desde entonces la afluencia de béticos fue creciendo de forma constante, poblando las gradas hasta crear un sensacional ambiente a eso de las once, momento en el que los jugadores saltaron al terreno de juego.

Los futbolistas del Betis realizan carrera de calentamiento al calor de sus aficionados. / Antonio Pizarro

El recibimiento fue atronador: primero sonó el himno verdiblanco, coreado al unísono, y después comenzaron los cánticos personalizados para varios futbolistas y muy especialmente, para Manuel Pellegrini, que devolvía con saludos a los hinchas el cariño recibido. Incluso una vez iniciado el trabajo sobre el césped, siguieron entrando aficionados, registrándose una magnífica entrada para una sesión preparatoria.

Los futbolistas y el cuerpo técnico estuvieron arropados en todo momento por el presidente, Ángel Haro, junto a varios miembros del consejo de administración, como Joaquín Sánchez. Tampoco faltaron el director deportivo, Manu Fajardo, ni el secretario técnico, Álvaro Ladrón de Guevara, que siguieron con atención cada ejercicio. La sesión combinó trabajo físico suave con balón y todo ello bajo una atmósfera festiva que sirvió de impulso anímico para la plantilla.

De esta forma, el cuadro heliopolitano recibe el último aliento antes del derbi de este domingo a partir de las seis y media de la tarde, consciente de que detrás tendrá, una vez más, a una afición entregada para uno de los encuentros más pasionales de la temporada.