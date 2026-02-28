El desafío del Betis en el derbi: el equilibrio entre el corazón y la cabeza

En los derbis, el aspecto mental juega un papel muy importante. Alcanzar el equilibrio entre el corazón y la cabeza es un factor fundamental a lo largo de los noventa minutos, pues unas excesivas revoluciones pueden jugar malas pasadas.

A esto se refirió Manuel Pellegrini en su comparecencia ante los medios de comunicación en la previa del derbi de este domingo en La Cartuja, pues entiende el preparador verdiblanco que además del apartado táctico y físico, el psicológico juega también un papel muy relevante en este tipo de compromisos.

"Primero, hemos trabajado toda la parte táctica y física, y los dos últimos días la parte emocional. No es un partido cualquiera y eso importa mucho dentro del rendimiento de los jugadores. Somos locales, estaremos con nuestro público y tendremos que ir a buscar la victoria desde el primer momento. Mentalmente, hay que estar muy preparados para no caer en provocaciones ni en exceso de agresividad. Yo en las conferencias de prensa trato de tener cuidado. Hay cosas que no es bueno comentarlas y sacarlas al exterior. Hay momentos que hablamos con los jugadores en los que hay que agitar un poco más. Hay que manejarlo de la mejor manera y cometer los menos errores posibles", indicó Pellegrini al respecto.

El técnico pone en valor el no caer en un exceso de agresividad ni en ningún tipo de provocaciones

"El equipo llega bien, muy consciente de la etapa en la que estamos. Hemos hecho una buena cosecha en LaLiga y nos permite estar en un buen puesto. Vienen los últimos tres meses en los que hay que rematar. El derbi tiene mucha trascendencia en la hinchada. Muy conscientes de que tenemos que hacer un buen partido ante un rival que no me corresponde a mí analizarlo. Los derbis son siempre muy parejos", añadió El Ingeniero.

Bakambu, Abde y Antony, en un momento del entrenamiento del Betis de este pasado viernes. / Juan Carlos Muñoz

Como ejemplos de alcanzar el grado justo de tensión en estos partidos, tiene el Betis el derbi de la temporada 2022-23, jugado en el Benito Villamarín, que acabó con empate a uno en el marcador. El Sevilla se quedó con un hombre menos por la expulsión de Montiel en el minuto 38, y en el 43 se adelantó el Betis con un tanto en propia puerta de Jesús Navas. Se le ponía así el partido muy de cara a los verdiblancos, pero en el minuto 48, en el alargue, Fekir vio la cartulina roja y nada más comenzar la segunda mitad, en el 49, fue Borja Iglesias el que se marchaba a los vestuarios para dejar a su equipo con nueve jugadores en el terreno de juego. Gudelj, en el 81, hizo el empate y los verdiblancos pudieron aguantar el marcador. Un derbi que pintaba bien para los de heliopolitanos acabó con mucho sufrimiento.

El chileno y el plantel son conscientes de lo mucho que el Betis se juega en estos tres meses

Y en esa misma temporada, en el derbi en Nervión, que acabó en empate a cero, también fue expulsado un jugador bético, Juan Miranda, en el minuto 87, teniendo que jugar los verdiblancos los últimos minutos del choque con uno menos. Dos derbis que muestran la importancia de saber controlar la tensión en estos choques de máxima intensidad. El equilibrio entre el corazón y la cabeza, una de las clave.