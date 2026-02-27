Pellegrini y la clave para el derbi: "Mentalmente hay que estar muy preparados para no caer en provocaciones"

Manuel Pellegrini ha dirigido la última sesión de entrenamiento a puerta cerrada (y, por tanto, con privacidad para preparar tácticamente el choque) en la mañana de este viernes en la ciudad deportiva Luis del Sol. Luego, antes de que se produjese el sorteo de la UEFA Europa League, el entrenador del conjunto verdiblanco atendía a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

El chileno ha repasado todo lo que envuelve a este choque tan importante: las bajas de su equipo, las debilidades del Sevilla FC, la afición como punto de referencia para encontrar un apoyo extra, el ambiente...

Manuel Pellegrini observa las evoluciones de sus futbolistas en un entrnamiento. / JUAN CARLOS VAZQUEZ

¿Cómo llega el equipo?

"El equipo llega bien, muy consciente de la etapa en la que estamos. Hemos hecho una buena cosecha en LaLiga y nos permite estar en un buen puesto. Vienen los últimos tres meses en los que hay que rematar. El derbi tiene mucha trascendencia en la hinchada. Muy conscientes de que tenemos que hacer un buen partido ante un rival que no me corresponde a mí analizarlo. Los derbis son siempre muy parejos".

Tres victorias seguidas

La verdad es que toda esa parte individual siempre la dejo de lado. Me interesa más la parte colectiva. Lo interesante sería sumar tres puntos más por la alegría de la gente y lo importantes que serían los puntos para continuar sumando esta temporada. Hay que ganar, jugar bien y sumar tres puntos.

El arbitraje con De Burgos en la mirilla

"No. Espero que el escenario no le supere. Todos los partidos son muy difíciles de analizar. El fútbol es pasional. A quién perjudican los árbitros siempre van a estar disconformes y a los que benefician siempre van a estar contentos. Es un árbitro de mucha experiencia y desde el punto de vista personal no tengo reparo en quién sea el árbitro".

Manuel Pellegrini con Antony al final del partido. / Antonio Pizarro

Cucho y Bellerín y su estado

"Cucho tuvo que hacer más minutos de lo esperado la semana pasada. Está en la lista de citación y puede jugar 90 minutos sin problemas. Bakambu anda en un buen momento. Este tiempo de descanso le ha venido bien a muchos jugadores".

Aspecto emocional en el derbi

"Primero hemos trabajado toda la parte táctica y física, y los dos últimos días la parte emocional. No es un partido cualquiera y eso importa mucho dentro del rendimiento de los jugadores. Somos locales, estaremos con nuestro público y tendremos que ir a buscar la victoria desde el primer momento. Mentalmente, hay que estar muy preparados para no caer en provocaciones ni en exceso de agresividad. Yo en las conferencias de prensa trato de tener cuidado. Hay cosas que no es bueno comentarlas y sacarlas al exterior. Hay momentos que hablamos con los jugadores en los que hay que agitar un poco más. Hay que manejarlo de la mejor manera y cometer los menos errores posibles".

Comida de conjura y el ambiente

"Nadie puede no tener ganas de vencer y tener consciencia del partido que estamos jugando. Cada cierto tiempo nos vamos juntando en algunas comidas. Es un partido muy especial para todas las partes y estoy convencido de que van a dar el 100% en todos los partidos".

Los objetivos de la institución

"Cuando comenzamos hace seis años quizá el objetivo no era llegar a Europa, pero el mío sí. Lo dije siempre. Todavía seguimos con la misma ambición de seguir aspirando a más. Tenemos que seguir creciendo en esta institución".

"Cuando llegué al Betis el equipo venía abajo en la tabla pero nadie aspiraba a pensar en Europa. Ahí trato de ser exigente conmigo mismo. Para mí falta todo, porque parto desde el primer partido como si no se hubiese hecho nada. Todo lo que se pueda aspirar para el futuro, tenemos que tratar de conseguirlo. No quiero que se confunda que seguir en Europa League no es el objetivo, porque tendríamos un problema".